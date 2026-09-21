Μια απρόσμενη συνάντηση στον αέρα, κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Λάρνακα προς την Αθήνα το καλοκαίρι του 2026, στάθηκε η αφορμή για να αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη επικοινωνία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης προσκάλεσε τον πατέρα Αντώνιο να καθίσει μαζί του στην πρώτη θέση, ζητώντας του να εξομολογηθεί, σε μια συζήτηση που διήρκεσε μιάμιση ώρα.

Όπως ανέφερε ο πνευματικός στην τηλεοπτική εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η επαφή αυτή διατηρήθηκε με συναντήσεις, κλήσεις και γραπτά μηνύματα μέχρι το τέλος της ζωής του.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πρώτα απ όλα συναίσθηση της καταστάσεώς του. Ήξερε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα πάθη του. Ήξερε πάρα πολύ καλά να τα ονομάσει. Και το πιο σημαντικό, έψαχνε να βρει λύσεις», σημείωσε ο πατέρας Αντώνιος, περιγράφοντας τις εσωτερικές αναζητήσεις του.

Η αθόρυβη προσφορά και η ανάγκη για ουσιαστική σχέση

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, στάθηκε στη φιλανθρωπική δράση που ανέπτυσσε μακριά από τη δημοσιότητα, αλλά και στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε στις διαπροσωπικές του επαφές.

«Είδα έναν πολύ ευαίσθητο άνθρωπο. Ήταν πολύ κοντά σε πολλές οικογένειες. Ήταν πολύ ευαίσθητος σε θέματα παιδιών, πάρα πολύ ευαίσθητος και δη σε θέματα κακοποίησης παιδιών. Αυτό το αντελήφθην και ομολογώ ότι υποκλίθηκα σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έδινε πάρα πολλά χρήματα. Αφειδώς και αφανώς. Δεν πρόβαλλε τον εαυτό του σε τίποτα.»

Η μοναξιά και η ανάγκη για ουσιαστικές σχέσεις

«Διέκρινα ότι αυτό ήτανε ένας ψυχικός πόνος, επειδή ο ίδιος, για λόγους χ ψ.. δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορούσε να κάνει παιδί ή δεν έπρεπε να κάνει παιδί. Είχε στραφεί στα παιδιά των άλλων. Ήταν εξαιρετικά μόνος.

Εγώ διαπίστωσα ότι δεν είχε κάνει ποτέ μια σοβαρή σχέση στη ζωή του. Η σχέση δεν έχει μόνο σεξουαλικό ενδιαφέρον. Η σχέση έχει και κάποιες άλλες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα το αίσθημα της ασφάλειας. Αυτό τον είχε πονέσει πάρα πολύ τον Γιώργο και πολλοί τον είχαν εκμεταλλευτεί οικονομικά, αγγίζοντας μια σχέση μαζί του. Και αυτό τον πόναγε. Δηλαδή έφτασε να μου πει ευθέως “δεν θέλω να με βλέπουν σαν πορτοφόλι“. Και το τράβηξε λίγο μακρύτερα. “Δεν θέλω να με βλέπουν οριζοντίως. Θέλω να με βλέπουν καθέτως, σαν πλήρη προσωπικότητα”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα δάκρυα στις συζητήσεις και η αναφορά στην οικογένειά του

Παράλληλα, ο πνευματικός περιέγραψε τις συναισθηματικές φορτίσεις κατά τις συνομιλίες τους, σημειώνοντας την προσπάθεια του Γιώργου Μαζωνάκη να αντλήσει δύναμη μέσα από τη θρησκεία:

«Ο Γιώργος έκανε πολύ συχνά το Σταυρό του, αλλά σήκωνε και το Σταυρό του στην πλάτη, όπως τον σήκωσε ο Χριστός. Πολλές φορές βούρκωσε. Κάποια στιγμή έβγαλε μαντηλάκι, σκούπισε μάτια. Εγώ τα θεώρησα δάκρυα μετανοίας.

Για την οικογένειά του απέφυγε επιμελώς και απέφυγα και εγώ επιμελώς, γιατί αν δεν ακούσει κανείς και τις δύο πλευρές, δεν μπορεί να έχει πλήρη εικόνα.

Παρηγορήθηκα μέσα μου και είπα ότι μήπως αυτή η συζήτηση, αυτή η επαφή, μήπως αυτό του έκανε καλό; Μήπως ξεφόρτωσε η ψυχούλα του; Και μήπως έτσι πήγε στο Θεό πιο ελαφρύς και με καλύτερες προϋποθέσεις. Στη συνέχεια διατηρήσαμε επαφή μέχρι και το θάνατό του. Συναντηθήκαμε ή μέσω μηνυμάτων ή μέσω τηλεφώνου ή και δια ζώσης, νομίζω επτά ή οκτώ φορές. Τον είδα λοιπόν, όπως σας είπα, ευαίσθητο, γι’ αυτό ευάλωτο, με ανασφάλειες και προσπαθούσε να πιαστεί από το χέρι του Θεού».