Έναν μήνα πριν φορέσει το νυφικό της και γίνει πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Νταϊάνα φέρεται να είχε ζητήσει να σταματήσει ο γάμος της με τον Κάρολο. Ο αδελφός της, Τσαρλς Σπένσερ, περιγράφει στο νέο του βιβλίο τη στιγμή που η 20χρονη τότε Νταϊάνα αποφάσισε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει στον γάμο και στράφηκε στον πατέρα τους, Τζον Σπένσερ.

Η αποκάλυψη περιλαμβάνεται στο Swan Song: Diana, My Sister και έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στην εικόνα που δίνει ο Σπένσερ για την περίοδο πριν από τον γάμο της Νταϊάνα με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Σύμφωνα με την αφήγησή του, η απόφαση δεν ήρθε ξαφνικά την ημέρα της τελετής, αλλά ύστερα από μια σειρά περιστατικών που είχαν προκαλέσει στη Νταϊάνα έντονη αμφιβολία για τον γάμο.

Η βραδιά που έκανε τη Νταϊάνα να αλλάξει στάση

Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με τον Σπένσερ, είχε μια βραδιά που συνδέθηκε με τα 21α γενέθλια του πρίγκιπα Άντριου. Η Νταϊάνα, η οποία είχε ήδη αρραβωνιαστεί με τον Κάρολο, φέρεται να ένιωσε ότι εκείνος την αγνοούσε και δεν της έδινε την προσοχή που περίμενε.

Μετά το τέλος της βραδιάς, σύμφωνα με όσα γράφει ο αδελφός της, η Νταϊάνα πήγε στον πατέρα τους και του είπε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει στον γάμο.

Ο Τζον Σπένσερ, ωστόσο, δεν δέχθηκε να προχωρήσει στην ακύρωση του αρραβώνα. Όπως αναφέρει ο γιος του, ο πατέρας τους θεωρούσε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε σοβαρή αμηχανία στη βασιλική οικογένεια. Η Νταϊάνα, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, βρισκόταν τότε μπροστά σε μια απόφαση που θα άλλαζε ολόκληρη τη ζωή της, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη τελετή.

Ο (τότε) πρίγκιπας Κάρολος και η πριγκίπισσα Νταϊάνα χαιρετούν από το μπαλκόνι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ στο Λονδίνο, στις 29 Ιουλίου 1981, λίγη ώρα μετά τον γάμο τους στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Μαζί τους διακρίνονται η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ και ο πρίγκιπας Φίλιππος

Η αποκάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία επειδή το βιβλίο του Σπένσερ τοποθετεί αυτή την κρίση πριν από τον γάμο της 29ης Ιουλίου 1981. Δηλαδή, σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, οι αμφιβολίες της Νταϊάνα δεν εμφανίστηκαν μετά την εγκατάστασή της στη βασιλική οικογένεια, αλλά είχαν ήδη κορυφωθεί όσο παρέμενε ακόμη αρραβωνιασμένη με τον Κάρολο.

Το βραχιόλι που είχε αγοράσει ο Κάρολος για την Καμίλα

Στην ίδια περίοδο υπήρχε ένα ακόμη περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Νταϊάνα. Ο Σπένσερ γράφει ότι περίπου έναν μήνα μετά τον αρραβώνα της με τον Κάρολο, η αδελφή του ανακάλυψε ένα βραχιόλι που είχε αγοράσει ο τότε πρίγκιπας για την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.

Η πληροφορία αυτή δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη αφήγηση. Η Νταϊάνα είχε μιλήσει στο παρελθόν για το βραχιόλι στον βιογράφο της Άντριου Μόρτον, περιγράφοντας την αντίδρασή της όταν το ανακάλυψε. Το κόσμημα έφερε τα αρχικά «G» και «F», τα οποία αντιστοιχούσαν στα παρατσούκλια που χρησιμοποιούσαν ο Κάρολος και η Καμίλα ο ένας για τον άλλον, «Gladys» και «Fred».

Η Νταϊάνα είχε περιγράψει την ανακάλυψη ως ιδιαίτερα οδυνηρή, καθώς, όπως είχε πει, κατάλαβε ότι το δώρο προοριζόταν για την Καμίλα και ότι ο Κάρολος σκόπευε να της το δώσει.

Η νέα αφήγηση του Σπένσερ τοποθετεί το συγκεκριμένο περιστατικό μέσα σε μια ευρύτερη περίοδο κατά την οποία η αδελφή του προσπαθούσε να καταλάβει τη θέση της στη σχέση της με τον Κάρολο. Η ιστορία με το βραχιόλι είχε ήδη καταγραφεί σε προηγούμενες αφηγήσεις για τη σχέση του ζευγαριού, όμως ο Σπένσερ τη συνδέει πλέον με τα γεγονότα που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν τη Νταϊάνα να σκεφτεί την ακύρωση του γάμου.

Την παραμονή του γάμου, μια ακόμη αποκάλυψη

Ο Σπένσερ γράφει επίσης ότι η Νταϊάνα είχε εκμυστηρευτεί σε στενή φίλη της πως την παραμονή του γάμου ο Κάρολος τής είχε πει ότι ήταν πολύ χαρούμενος που θα την παντρευόταν, αλλά δεν ήταν ερωτευμένος μαζί της.

Ο ίδιος αναφέρει ότι έμαθε αυτή τη λεπτομέρεια αρκετά αργότερα, όταν η αδελφή του είχε ήδη πεθάνει. Την παρουσιάζει ως μία ακόμη ένδειξη του πόσο δύσκολη ήταν για εκείνη η περίοδος πριν από την τελετή.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί από το βιβλίο, ο Σπένσερ περιγράφει τη Νταϊάνα το πρωί του γάμου της να κάθεται μόνη μπροστά στον καθρέφτη. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με την εξωτερική εικόνα της μεγάλης βασιλικής τελετής που παρακολουθούσε εκείνη την ημέρα ολόκληρος ο κόσμος.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 1981 στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, με τον γάμο να εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια γεγονότα της εποχής.

Ωστόσο, η αφήγηση του Τσαρλς Σπένσερ παρουσιάζει μια διαφορετική πλευρά των εβδομάδων που προηγήθηκαν: μια νεαρή γυναίκα που, σύμφωνα με τον αδελφό της, είχε ήδη φτάσει στο σημείο να ζητήσει να μην γίνει ο γάμος.

Μια σχέση που είχε ήδη δημιουργήσει αμφιβολίες

Το Swan Song: Diana, My Sister δεν περιορίζεται σε ένα μόνο περιστατικό. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι η Νταϊάνα είχε αισθανθεί από νωρίς ότι ο Κάρολος ήταν συχνά απόμακρος και ότι υπήρχαν ζητήματα στη μεταξύ τους σχέση ήδη πριν από τον γάμο.

Παράλληλα, καταγράφει όσα του είχε μεταφέρει η αδελφή του για σχόλια σχετικά με την εμφάνισή της, τα ρούχα και τον τρόπο ζωής της. Σε άλλο σημείο του βιβλίου υποστηρίζει ότι η Νταϊάνα αισθανόταν πως ο σύζυγός της περίμενε από εκείνη να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι αναφορές αυτές παρουσιάζονται από τον Σπένσερ ως προσωπικές αναμνήσεις και ως όσα του είχε διηγηθεί η αδελφή του. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει στο βιβλίο ότι δεν επιχειρεί να κρίνει ποιος είχε δίκιο στον γάμο, αλλά να καταγράψει τον τρόπο με τον οποίο εκείνη βίωνε τη σχέση.

Η αφήγησή του, επομένως, δεν αλλάζει το γνωστό χρονολόγιο του γάμου, αλλά προσθέτει μια διαφορετική μαρτυρία για την περίοδο που προηγήθηκε της τελετής.

Για τη Νταϊάνα, σύμφωνα με τον αδελφό της, το ενδεχόμενο να γίνει ο γάμος είχε φτάσει κάποια στιγμή να αμφισβητείται ακόμη και από την ίδια. Ο πατέρας της, όμως, δεν προχώρησε στην ακύρωση του αρραβώνα και λίγες εβδομάδες αργότερα η Νταϊάνα παντρεύτηκε τον Κάρολο μπροστά σε εκατοντάδες εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.