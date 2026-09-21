Ένα βίντεο από το 2009 με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη Νατάσα Θεοδωρίδου επέλεξε να δείξει στη σκηνή του Θεάτρου Άλσος η τραγουδίστρια, το βράδυ της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, πριν μιλήσει για τη σχέση που είχε δημιουργηθεί μεταξύ τους μέσα από τις κοινές τους εμφανίσεις.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, οι δύο καλλιτέχνες ερμηνεύουν μαζί το «Όλα για μένα είσαι συ», ένα τραγούδι που, όπως αποκάλυψε η Νατάσα Θεοδωρίδου, είχε ιδιαίτερη θέση για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Πριν ξεκινήσει το βίντεο, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στις πολλές φορές που είχαν συνεργαστεί και στις στιγμές που είχαν περάσει μαζί μακριά από τη σκηνή.

«Είχαμε συνεργαστεί πάρα πολλές φορές. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία όταν βρισκόμασταν και μια από αυτές τις φορές είναι το 2009 που θα δείτε. Ήμασταν νέοι, αρκετά νέοι και θέλω να ακούσετε αυτό το τραγούδι γιατί ήταν το αγαπημένο του», ανέφερε η Νατάσα Θεοδωρίδου.

«Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό»

Μετά την προβολή του αποσπάσματος, η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να μιλήσει περισσότερο για τον χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη, δίνοντας έμφαση στην εικόνα που είχε σχηματίσει η ίδια μέσα από τις κοινές τους διαδρομές.

«Θέλω να ξέρετε, το ξέρετε ήδη γι’ αυτό και τον αγαπήσατε, είναι ένας πάρα, πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Για εμένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εύχομαι να δικαιωθεί», είπε χαρακτηριστικά από τη σκηνή.

Η αναφορά της ήρθε λίγες ημέρες μετά από ακόμη μία δημόσια τοποθέτησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η τραγουδίστρια είχε επιλέξει τότε να τον τιμήσει μέσα από τη μουσική, ζητώντας από το κοινό να τον κρατά στην καρδιά του και αναφερόμενη στην ευαισθησία των καλλιτεχνών.

Η σχέση των δύο τραγουδιστών είχε περάσει και από τη σκηνή αρκετές φορές στο παρελθόν. Το στιγμιότυπο του 2009 που επέλεξε να μοιραστεί η Νατάσα Θεοδωρίδου έφερε ξανά στο προσκήνιο μία από εκείνες τις κοινές μουσικές στιγμές.