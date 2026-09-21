Δεκαοκτώ χρόνια μετά τη μεγάλη εμπορική επιτυχία που σημείωσε η ρομαντική κωμωδία «Μόλις Χώρισα», με πάνω από 400.000 εισιτήρια, η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επανενώνονται στη μεγάλη οθόνη για μια νέα, ανατρεπτική κινηματογραφική κωμωδία.

Τα πρώτα γυρίσματα της νέας ρομαντικής κωμωδίας «Μόλις Ξαναχώρισα», σε συμπαραγωγή MagentaTV της Telekom ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα. Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, δημιουργός της πρώτης ταινίας, επιστρέφει στη σκηνοθεσία και συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον Αλέξανδρο Καγιάφα, σηματοδοτώντας τη δημιουργική συνέχεια μιας ιστορίας που αγαπήθηκε από το κοινό.

Η νέα κωμωδία με τίτλο «Μόλις Ξαναχώρισα» φιλοδοξεί να επαναφέρει το μοναδικό χιούμορ, τη ζωντάνια και τη χημεία που καθιέρωσαν το «Μόλις Χώρισα» ως μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές κωμωδίες των τελευταίων δεκαετιών, προσφέροντας στο κοινό μια νέα ιστορία προσαρμοσμένη στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα της κρίσης και των social media.

Η Ζέτα Μακρυπούλια και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης υποδύονται το πλέον 48χρόνο ζευγάρι που ζει μαζί 25 χρόνια, την Ηλέκτρα και τον Πέτρο. Δίπλα τους επιστρέφει και πάλι ένα εκλεκτό καστ συμπρωταγωνιστών, ανάμεσά τους οι: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Λεκάκη, Άννα Μονογιού και ο Σήφης Πολυζωίδης. Παράλληλα η Μαρία Αλιφέρη, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος και ο Κωνσταντίνος Λιάρος εντάσσονται στο καστ, προσθέτοντας νέες δυναμικές στην ιστορία.

Η υπόθεση

Η Ηλέκτρα και ο Πέτρος ζουν μαζί 25 χρόνια χωρίς στεφάνι. Στα 18α γενέθλια του γιου τους, ο Πέτρος ετοιμάζει επιτέλους πρόταση γάμου, αλλά η Ηλέκτρα έχει άλλα σχέδια: θέλει να χωρίσουν! Ένα ταξίδι στο Πόρτο Χέλι, μια τυχαία ομηρία σε ένα κοσμηματοπωλείο και οι ανεκδιήγητοι φίλοι τους, που κάνουν τα πάντα… χειρότερα!

Ο μύθος επαναλαμβάνεται. Το πάρτι συνεχίζεται και όλα αυτά με ήχους 80s-90s.

Συντελεστές ταινίας

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Σενάριο: Βασίλης Μυριανθόπουλος, Αλέξανδρος Καγιάφας

Hθοποιοί: Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Λεκάκη, Άννα Μονογιού, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρία Αλιφέρη, Κωνσταντίνος Λιάρος

Παραγωγή: SILVER FILM PRODUCTION

Συμπαραγωγή: MagentaTV

Διανομή: TFG

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 11 Φεβρουαρίου 2027 στις κινηματογραφικές αίθουσες.