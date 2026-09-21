Έντονο πολιτικό παρασκήνιο και σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Ολομέλεια της Βουλής ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην στέλεχος των Σπαρτιατών, Γιώργος Μανούσος. Κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο κ. Μανούσος δήλωσε προκλητικά ότι στο εξής θα εκπροσωπεί τις θέσεις του νέου κόμματος «Συμμαχία Ελλήνων», το οποίο στηρίζει δημόσια ο Ηλίας Κασιδιάρης, αποκτώντας ουσιαστικά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από την «πίσω πόρτα».



«Τυπικά είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, όμως ό,τι λέω εκφράζει το κυβερνητικό πρόγραμμα της Συμμαχίας Ελλήνων», ανέφερε χαρακτηριστικά, έχοντας μάλιστα δίπλα του τον επίσης ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημητροκάλλη, ο οποίος εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του εν λόγω σχηματισμού.



Ο Γιώργος Μανούσος ανέφερε πώς «η «Συμμαχία Ελλήνων» θεωρεί την Παιδεία ύψιστο αγαθό και θεμέλιο λίθο για την πρόοδο του ελληνικού έθνους», προκαλώντας την έντονη αντίδραση των βουλευτών του ΚΚΕ και της Πλεύσης Ελευθερίας.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η τοποθέτησή του πυροδότησε ακαριαία την οργισμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας τόνισε ότι η ανοχή σε τέτοιες δηλώσεις ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή μέσω κομμάτων-βιτρίνα.



Παράλληλα, ο Χρήστος Κατσώτης από το ΚΚΕ κατήγγειλε ως αδιανόητη την εμφάνιση εκπροσώπου του Κασιδιάρη στο κοινοβούλιο, υπογραμμίζοντας ότι οι φασίστες δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία.



Από την πλευρά του, ο προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος αρνήθηκε να δώσει τον λόγο επί προσωπικού στον Γιώργο Μανούσο, επισημαίνοντας ότι οι αντιδράσεις των βουλευτών αφορούσαν αμιγώς πολιτική δήλωση.