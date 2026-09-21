Ο Γιώργος Λιάγκας διέψευσε ότι έχει αγοράσει πολυτελές ρετιρέ στον Riviera Tower στο Ελληνικό, μετά από δημοσίευμα που συνέδεσε το όνομά του με ακίνητο αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 απάντησε ο ίδιος στην πληροφορία, δημοσιεύοντας το σχετικό δημοσίευμα σε Instagram Story.

Στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε με τον δικό του τρόπο την πληροφορία που κυκλοφόρησε για την υποτιθέμενη αγορά ακινήτου στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη. «Σοβαρή δημοσιογραφία! Προφανώς και δεν έχω πάρει κανένα σπίτι σε κανέναν πύργο!», έγραψε.

Με αυτή τη φράση, ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε δημόσια ότι δεν έχει προχωρήσει στην αγορά κατοικίας στον Riviera Tower, διαψεύδοντας όσα αναφέρονταν στο δημοσίευμα για το συγκεκριμένο ακίνητο.