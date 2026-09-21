Η Τουρκία επιχειρεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, την ώρα όμως που η ίδια η τουρκική κυβέρνηση παραδέχεται ότι η διαδικασία δεν εξελίσσεται με την ταχύτητα που θα επιθυμούσε η Άγκυρα.

Η χαρακτηριστική δήλωση ήρθε από τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος ανέφερε ότι το ζήτημα των F-35 και των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA «παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε», παρά τη συμφωνία που, όπως είπε, υπήρξε μεταξύ του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Ντόναλντ Τραμπ για επίλυση του ζητήματος.

Η αναφορά αυτή αποτυπώνει τη δυσκολία της Άγκυρας να ξεπεράσει το μεγαλύτερο εμπόδιο στις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον: την απόκτηση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, η οποία οδήγησε στην αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και στην επιβολή κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για την Τουρκία, η επιστροφή στο πρόγραμμα του αμερικανικού μαχητικού πέμπτης γενιάς δεν αποτελεί απλώς ένα εξοπλιστικό ζήτημα. Αποτελεί ζήτημα στρατηγικού κύρους, τεχνολογικής ισχύος και ισορροπίας στο ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα ενισχύει σημαντικά τις αεροπορικές και ναυτικές της δυνατότητες.

Η Άγκυρα εμφανίζεται να επιδιώκει μια συνολική επαναπροσέγγιση με την Ουάσιγκτον, επιχειρώντας να παρουσιάσει τον εαυτό της ως κρίσιμο σύμμαχο στη Μέση Ανατολή, στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, η καθυστέρηση στο πρόγραμμα των F-35 αποτελεί ένδειξη ότι οι διαφορές μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές.

Ο «Θαλασσόλυκος» και το μήνυμα ισχύος της Άγκυρας

Την ίδια στιγμή που η Τουρκία διαπραγματεύεται την επιστροφή της στα προηγμένα αμερικανικά οπλικά συστήματα, προβάλλει τη δική της στρατιωτική ισχύ μέσα από μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές ασκήσεις των τελευταίων ετών.

Η άσκηση «Θαλασσόλυκος» αποτελεί μια επίδειξη επιχειρησιακής ετοιμότητας του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, με συμμετοχή δεκάδων πλοίων, αεροσκαφών και χιλιάδων στελεχών. Οι δραστηριότητες εκτείνονται σε τέσσερις θαλάσσιες περιοχές: Μαύρη Θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Η επιλογή των περιοχών δεν είναι τυχαία. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει τη θαλάσσια ισχύ σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, μέσα από το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο αντιμετωπίζει την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο ως περιοχές ιδιαίτερου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος για την Άγκυρα.

Το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό έχει επενδύσει στην ανάπτυξη εγχώριων πλοίων, μη επανδρωμένων συστημάτων και νέων δυνατοτήτων επιτήρησης, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από ξένους προμηθευτές.

Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή συνδυάζεται με την ανάγκη για τεχνολογική αναβάθμιση σε κρίσιμους τομείς, ιδιαίτερα στην αεροπορική ισχύ. Εκεί ακριβώς εντάσσεται η επιδίωξη επιστροφής στα F-35 ή εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων μέσω άλλων προγραμμάτων.

Η νέα τουρκική ρητορική απέναντι σε Ισραήλ και περιφερειακές ισορροπίες

Παράλληλα με τα εξοπλιστικά ζητήματα, ο Χακάν Φιντάν ανέβασε εκ νέου τους τόνους απέναντι στο Ισραήλ, ζητώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους ώστε, όπως υποστήριξε, να σταματήσουν πολιτικές που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα.

Η Τουρκία έχει υιοθετήσει ιδιαίτερα επικριτική στάση απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση μετά την κρίση στη Γάζα, επιχειρώντας παράλληλα να ενισχύσει τον ρόλο της ως παράγοντα επιρροής στον μουσουλμανικό κόσμο και στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Άγκυρα προωθεί την ιδέα της «περιφερειακής ευθύνης» στην ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι οι χώρες της περιοχής πρέπει να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων.

Η στρατηγική αυτή όμως συναντά ένα νέο δεδομένο στην Ανατολική Μεσόγειο: την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.

Ελλάδα – Ισραήλ: Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο

Η στρατιωτική συνεργασία Αθήνας και Ιερουσαλήμ έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με κοινές ασκήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία σε τομείς όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα, η αεροπορική εκπαίδευση και οι τεχνολογίες άμυνας.

Οι κοινές στρατιωτικές δραστηριότητες Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελούν για την Αθήνα στοιχείο ενίσχυσης της αποτρεπτικής της ικανότητας και διεύρυνσης των διεθνών συνεργασιών της.

Για την Τουρκία, η συγκεκριμένη προσέγγιση δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον στην περιοχή. Η Άγκυρα παρακολουθεί στενά την ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα ενισχύει παράλληλα τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία.

Η τουρκική στρατηγική αντίληψη θεωρεί την Ανατολική Μεσόγειο χώρο ιδιαίτερης σημασίας. Ως αποτέλεσμα, κάθε νέα συνεργασία που ενισχύει την ελληνική παρουσία στην περιοχή αντιμετωπίζεται από την Άγκυρα ως παράγοντας που επηρεάζει τη δική της περιφερειακή θέση.

Η ελληνική στρατιωτική αναβάθμιση και η τουρκική προσπάθεια απάντησης

Η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση σημαντικού εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεών της.

Η απόκτηση των γαλλικών μαχητικών Rafale, η αναβάθμιση των F-16 σε επίπεδο Viper, η ένταξη των φρεγατών Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό και τα σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση του στόλου δημιουργούν μια νέα εικόνα στις ελληνικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί πλέον περιοχή όπου η παρουσία σύγχρονων πλοίων επιφανείας, προηγμένων αισθητήρων και όπλων μεγάλης ακρίβειας θεωρείται κρίσιμος παράγοντας.

Από την πλευρά της, η Τουρκία συνεχίζει τα δικά της προγράμματα, όπως η ανάπτυξη του μαχητικού KAAN, η κατασκευή νέων πλοίων και η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Ωστόσο, η καθυστέρηση σε κρίσιμες επιλογές, όπως η επιστροφή στα F-35, δημιουργεί ένα κενό που η Άγκυρα επιχειρεί να καλύψει με διπλωματικές κινήσεις και επίδειξη στρατιωτικής ισχύος.

Η Ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο μιας νέας γεωπολιτικής αντιπαράθεσης

Η σημερινή εικόνα στην Ανατολική Μεσόγειο διαμορφώνεται από δύο παράλληλες στρατηγικές.

Η Τουρκία επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο της ως αυτόνομη περιφερειακή δύναμη, συνδυάζοντας στρατιωτική παρουσία, διπλωματική κινητικότητα και ανάπτυξη εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Η Ελλάδα, από την άλλη πλευρά, επενδύει στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών της και στη δημιουργία ενός δικτύου συμμαχιών με χώρες όπως το Ισραήλ, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το αποτέλεσμα είναι μια νέα περίοδος ανταγωνισμού επιρροής στην περιοχή, όπου τα F-35, ο «Θαλασσόλυκος», οι στρατιωτικές συνεργασίες και τα εξοπλιστικά προγράμματα αποτελούν κομμάτια της ίδιας μεγάλης γεωπολιτικής εξίσωσης.

Η Άγκυρα επιδιώκει να επιστρέψει στο τραπέζι των προηγμένων εξοπλισμών της Δύσης, αλλά ταυτόχρονα θέλει να δείξει ότι διαθέτει τη δική της στρατηγική αυτονομία. Η Αθήνα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία ενισχύοντας τις συμμαχίες της και δημιουργώντας ένα νέο ισοζύγιο ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο.