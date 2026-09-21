Μυστήριο υπάρχει στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη για το εάν έγινε μέθη πριν τη μοιραία πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με το Live News, εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να έστειλε μήνυμα – που στη συνέχεια διέγραψε – σε ένα πρόσωπο, στο οποίο έγραφε ότι έγινε μέθη στον καλλιτέχνη πριν την εξέταση.

«Άστα. Η…, του έδωσε μέθη», φέρεται να έγραφε το μήνυμα.

«Και σε μένα είπε πως άκουσε τους γιατρούς να μιλούν για μέθη», είπε στην εκπομπή του Mega η γραμματέας του ιατρείου.

«Τα έχει πει και στην συμπληρωματική κατάθεσή της ότι άκουσε από το διάδρομο κάποιες λέξεις κλειδιά που βγαίνανε από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Νομίζω μου είπε (ότι άκουσε) μέθη, απινιδωτή και αδρεναλίνη», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Γιατί όμως να γίνει μέθη; Η γιατρός περιέγραψε πως ο Μαζωνάκης εκείνο το απόγευμα βρισκόταν σε υπερδιέγερση, είχε έναν παράξενο βήχα και δεν μπορούσε να σταθεί. Αναισθησιολόγοι εξήγησαν πως μια τέτοια περιγραφή μπορεί να μαρτυρά υποξία, δηλαδή έλλειψη οξυγόνου.

Ο αναισθησιολόγος του νοσοκομείου “Αττικόν”, Δημήτρης Μανίκης, είπε: «Ή ήταν διεγερτικός από την αρχή και επομένως η γιατρός δεν έπρεπε έτσι κι αλλιώς να προχωρήσει σε καμία ιατρική πράξη πολλώ δε μάλλον σε πλασμαφαίρεση. Ή το άλλο που φαίνεται πιο λογικό, η διέγερση ιατρικά μπορεί να προέλθει σε έναν νηφάλιο ασθενή σε περίπτωση υποξίας».

Μήπως λοιπόν ο Μαζωνάκης ήταν διεγερτικός γιατί είχε πτώση πίεσης και υπόταση που η γιατρός ουδέποτε αντιλήφθηκε; Μήπως τελικά ο οργανισμός του ήταν επιβαρυμένος από τη θεραπεία που φημολογείται ότι έκανε την προηγούμενη μέρα; Οι τοξικολογικές εξετάσεις, λοιπόν, θα δείξουν αν χορηγήθηκε μέθη πριν τη μοιραία πλασμαφαίρεση, ανέφερε το Live News.