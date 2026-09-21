Νέα παρέμβαση για την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων που βάζουν στο στόχαστρο ηλικιωμένους προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι σχεδιάζεται αυστηροποίηση του πλαισίου για όσους εμπλέκονται σε τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ΕΡΤ, ο υπουργός αναφέρθηκε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στους δράστες τέτοιων υποθέσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα τους πάρει ο διάολος. Θα πάμε σε πολύ σκληρά πράγματα».

Όπως εξήγησε, το υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκεται ήδη σε επαφή με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο να τεθούν σε εφαρμογή πρόσθετες παρεμβάσεις το επόμενο διάστημα. Στο τραπέζι βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η διάθεση ειδικών συσκευών σε ηλικιωμένους, μέσω των οποίων θα μπορούν με ένα κουμπί να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου ή απόπειρας εξαπάτησης.

Ο Γιώργος Φλωρίδης έστειλε παράλληλα μήνυμα για αυστηρότερη αντιμετώπιση των δραστών, επισημαίνοντας: «Θα έρθουν αυστηρές ποινές».

Τι είπε για το ενδεχόμενο ακυβερνησίας

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Δικαιοσύνης επανήλθε και στη συζήτηση που προκάλεσαν προηγούμενες τοποθετήσεις του σχετικά με τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει για τη χώρα μια παρατεταμένη περίοδος χωρίς κυβέρνηση μετά τις εκλογές.

«Ας έρθει κάποιος να μου πει ότι η Ελλάδα δεν είναι σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση», ανέφερε, συνδέοντας το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Απαντώντας στην κριτική που είχε δεχθεί για τις σχετικές δηλώσεις του, σημείωσε: «Στην Ελλάδα του δικομματισμού ποτέ δεν υπήρχε δίλημμα στον ελληνικό λαό αν θα μείνει η χώρα ακυβέρνητη».

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλέστηκε όσα συνέβησαν στα ελληνοτουρκικά σύνορα το 2020. «Αν δεν υπήρχε ισχυρή κυβέρνηση η Ελλάδα θα έπεφτε χωρίς να έχει πέσει μια τουφεκιά», είπε, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Φανταστείτε αυτό το γεγονός να συνέβαινε σε περίοδο ακυβερνησίας».

Ο ίδιος θέλησε, πάντως, να διαχωρίσει τη θέση του από το δίλημμα που έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς στην πολιτική αντιπαράθεση, δηλώνοντας: «Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος».

Η απάντηση για τη διαφθορά

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε και για τη συζήτηση γύρω από τη διαφθορά, αμφισβητώντας το κατά πόσο αυτή μπορεί να αποτυπωθεί με έναν απόλυτο και αντικειμενικό τρόπο.

«Υπάρχει κανένα αξιόπιστο διαφθορόμετρο να μετράμε πόσο ήταν χθες, σήμερα, κλπ;», ανέφερε χαρακτηριστικά.