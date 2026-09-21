Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, γιος του διάσημου μοντέλου Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντ Γκέρμπερ, πέθανε σε ηλικία 27 ετών, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πέθανε την Κυριακή ενώ βρισκόταν σε κέντρο απεξάρτησης. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει ανακοινωθεί. Η εκπρόσωπος της Σίντι Κρόφορντ επιβεβαίωσε την είδηση, αναφέροντας ότι «η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης και επώδυνης περιόδου».

Ποιος ήταν ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Γεννημένος στην Καλιφόρνια το 1999, ο Πρίσλεϊ ήταν ένα από τα δύο παιδιά της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντ Γκέρμπερ. Όπως και η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ, ακολούθησε από νεαρή ηλικία τον χώρο της μόδας. Έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα σε ηλικία μόλις 16 ετών για τον ιταλικό οίκο Moschino.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους και brands, μεταξύ των οποίων Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger και Ralph Lauren. Συμμετείχε επίσης σε καμπάνιες των Calvin Klein, Celine, Pepsi και Omega, ενώ εμφανίστηκε σε έντυπα όπως το GQ Style και το «The New York Times Style Magazine». Παράλληλα με το μόντελινγκ, είχε δραστηριοποιηθεί ως επενδυτής και επιχειρηματίας, σύμφωνα με το βιογραφικό του στο πρακτορείο DNA Model Management, με το οποίο είχε υπογράψει το 2019.

Τα τελευταία χρόνια ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών. Σε συνέντευξή του στο podcast «Studio 22» το 2023 είχε αναφερθεί στην προσπάθειά του να αξιοποιήσει τη δημόσια παρουσία του για την ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας, τα οποία χαρακτήριζε «πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου». Είχε δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, την πρωτοβουλία «Mental Health Mondays» και είχε συνεργαστεί με μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως η «A Sense of Home» στο Λος Άντζελες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο είχε δημοσιεύσει στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο μιλούσε για τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, μεταξύ των οποίων αντικαταθλιπτικά και Ζάναξ για κρίσεις πανικού. Στο βίντεο, το οποίο αργότερα αφαιρέθηκε, είχε αναφερθεί και στις απώλειες που είχε βιώσει το προηγούμενο διάστημα. Η Σίντι Κρόφορντ είχε τότε σχολιάσει δημόσια: «Πρίσλεϊ, σε αγαπάμε και δεν είσαι μόνος».

Τον Ιούλιο, με αφορμή τα 27α γενέθλια του γιου της, η Σίντι Κρόφορντ είχε δημοσιεύσει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, γράφοντας: «Είμαι τόσο περήφανη για τον άνδρα που έχεις γίνει, αλλά για μένα θα είσαι πάντα το μικρό μου αγόρι».

Νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, η αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ είχε επίσης μιλήσει στην αμερικανική Vogue για τις δυσκολίες του αδελφού της με τον εθισμό και τον αντίκτυπο που αυτές είχαν σε ολόκληρη την οικογένεια. «Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο τους επηρεάζει όλους», εξομολογήθηκε.

Αναφερόμενη στον Πρίσλεϊ, τον είχε χαρακτηρίσει ως έναν άνθρωπο που επέλεγε να δείχνει ανοιχτά την ανθρώπινη και ευάλωτη πλευρά του, λέγοντας ότι μέσα στην οικογένεια είχε εξελιχθεί σε έναν σημαντικό «δάσκαλο» για όλους τους.