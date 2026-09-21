Τον δρόμο για μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στην ιστορία της παγκόσμιας βιομηχανίας θεάματος ανοίγει η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Paramount Skydance και αμερικανικών Πολιτειών. Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, οι εμπλεκόμενες πλευρές κατέληξαν σε «φιλικό διακανονισμό», βάζοντας οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη που απειλούσε να μπλοκάρει την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD).

Η εξέλιξη αυτή αίρει τα τελευταία νομικά εμπόδια, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της συμφωνίας που αναμένεται να αναδιαμορφώσει πλήρως το τοπίο στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η δημιουργία του νέου ψυχαγωγικού κολοσσού φέρνει κάτω από την ίδια στέγη εμβληματικά κινηματογραφικά στούντιο και δημοφιλείς πλατφόρμες.

Με τον φιλικό διακανονισμό, ο οποίος θα πρέπει να εγκριθεί από ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Καλιφόρνια, η Paramount Skydacne αποφεύγει τη δίκη, που ήταν προγραμματισμένη για τον προσεχή Μάρτιο. Το αποτέλεσμα της δίκης ήταν αβέβαιο, όμως σε κάθε περίπτωση θα καθυστερούσε την πιθανή συγχώνευση της WBD.

Paramount has agreed to some commitments for the Warner Bros merger as part of the settlement.



• Operations in California will stay – cannot sell the Paramount or Warner Bros. studio lots



• Invest an additional $300M annually in U.S. film production



• Obligated to release… pic.twitter.com/Js8UyRhGJA — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 21, 2026

Οι όροι της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκαν. Υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτηματικά, όπως το αν θα υπάρξουν περικοπές θέσεων εργασίας στο Χόλιγουντ και ποιο θα είναι το μέλλον του ειδησεογραφικού δικτύου CNN, που βρίσκεται ήδη στο μάτι του κυκλώνα.



Στις αρχές Ιουλίου, δώδεκα Πολιτείες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη εκτιμώντας ότι η συγχώνευση θα παραβίαζε τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Ο σημερινός συμβιβασμός αίρει το τελευταίο εμπόδιο για την εξαγορά, ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Στις αρχές Ιουνίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενέκρινε την εξαγορά ενώ περίπου δύο μήνες μετά συμφώνησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αντάλλαγμα για την αποχώρηση της Paramount από τη διεθνή εταιρειών διανομής ταινιών UIP, την οποία ελέγχει από κοινού με την ανταγωνίστρια Universal Pictures. Την ίδια περίοδο εγκρίθηκε η εξαγορά και από τις ρυθμικές αρχές της Βρετανίας.



Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Paramount Skydance και των αμερικανικών Πολιτειών ήταν τεταμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, είχε κατηγορήσει μάλιστα τον όμιλο για εκβιασμό, μετά από διαρροές σχετικά με μια πιθανή αποχώρησή του από το Χόλιγουντ.

We’ve reached a settlement agreement with Paramount that includes court enforceable guardrails to resolve the antitrust issues at the center of our case, protect competition and consumer choice, and provide for the production of significantly more films and a minimum of $1.5… pic.twitter.com/6bnckAfj1B — Rob Bonta (@AGRobBonta) September 21, 2026

Η WBD συνεισφέρει την πλατφόρμα streaming HBO Max, το στούντιο Warner Bros, τα δικαιώματα επιτυχημένων κινηματογραφικών franchise όπως ο Χάρι Πότερ, καθώς και ένα χαρτοφυλάκιο καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των CNN και Discovery.



Η Paramount Skydance ελέγχει ήδη το στούντιο Paramount, το δίκτυο CBS, την πλατφόρμα διαδικτυακού βίντεο Paramount+ και τα κινηματογραφικά franchise “Transformers”, “Mission: Impossible” και “Star Trek”», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.