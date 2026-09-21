Μια εικόνα που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς στην καρδιά της αμερικανικής πολιτικής σκηνής εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε δημόσια εκδήλωση, έκανε δηλώσεις και συμμετείχε σε τελετή κοπής κορδέλας, όμως οι τηλεθεατές σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες είδαν μόνο βουβά πλάνα. Οι κάμερες κατέγραφαν τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά δεν υπήρχε ζωντανός ήχος από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο λόγος ήταν η απόφαση των σημαντικότερων αμερικανικών τηλεοπτικών οργανισμών να προχωρήσουν σε μποϊκοτάζ της κάλυψης των προεδρικών εμφανίσεων, σε μια κίνηση που αποτελεί νέο επεισόδιο στην ήδη σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και μέρος των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αποκλείσει από την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο τα CNN, MS NOW και Politico, προκαλώντας αντιδράσεις για το κατά πόσο η εκτελεστική εξουσία μπορεί να περιορίζει την πρόσβαση δημοσιογράφων με βάση την κριτική που ασκούν.

CBS, ABC, NBC και Fox απέσυραν την κάλυψη των προεδρικών εμφανίσεων

Τέσσερα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ — CBS, ABC, NBC και Fox — ανακοίνωσαν ότι δεν θα συμμετέχουν στη διαδικασία κάλυψης των εκδηλώσεων του Αμερικανού προέδρου μέσω της ομάδας δημοσιογράφων που είναι υπεύθυνη για τη συνεχή παραγωγή και διανομή τηλεοπτικού υλικού από τον Λευκό Οίκο.

Trump was speaking at the opening of the new White House helipad. The television networks did not send cameras to cover the event. The audio from this White House livestream was badly distorted and the president’s remarks were largely unintelligible. pic.twitter.com/n2x8jaJUVP — Misha Komadovsky (@komadovsky) September 21, 2026

Ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας των τηλεοπτικών δικτύων που συντονίζει τη βιντεοσκόπηση των προεδρικών δραστηριοτήτων, ανέφερε ότι οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι δεν θα καλύπτουν πλέον τις εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της συγκεκριμένης ομάδας.

Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς για δεκαετίες υπήρχε ένα άτυπο αλλά σταθερό σύστημα συνεργασίας μεταξύ των μεγάλων αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων.

LMFAO — Trump is holding an event at the White House right now but there's no audio because the press pool isn't there. The Newsmax host notes that this is an example of Trump's attacks on the press "backfiring just a little bit" pic.twitter.com/dAy1dvDvFL — Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2026

Τα δίκτυα αναλάμβαναν εκ περιτροπής την καταγραφή των δημόσιων εμφανίσεων του προέδρου, παρείχαν ζωντανό υλικό μεταξύ τους και το διέθεταν σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ιστοσελίδες εφημερίδων και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η αποχώρηση των δικτύων από αυτή τη διαδικασία δημιούργησε ένα πρωτοφανές κενό στην κάλυψη του προέδρου των ΗΠΑ.

Η σύγκρουση ξεκίνησε με τον αποκλεισμό CNN, MS NOW και Politico

Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι απαγορεύει την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο.

Στη συνέχεια, δημοσιογράφοι των συγκεκριμένων μέσων δεν επιτράπηκε να εισέλθουν στο προεδρικό συγκρότημα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις δημοσιογράφων και ενώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου.

Τα τρία μέσα υποστήριξαν ότι η απόφαση αποτελεί περιορισμό της δημοσιογραφικής τους αποστολής και προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά του προέδρου των ΗΠΑ.

Η υπόθεση μεταφέρθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσιγκτον, όπου CNN, MS NOW και Politico υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκλείει δημοσιογραφικούς οργανισμούς επειδή η κάλυψή τους θεωρείται δυσμενής ή επικριτική.

Η αγωγή και η επίκληση της Πρώτης Τροπολογίας

Στην προσφυγή τους, τα μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Λευκού Οίκου παραβιάζει τις συνταγματικές εγγυήσεις για την ελευθερία του Τύπου.

Σύμφωνα με τη θέση τους, η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιλέγει ποιοι δημοσιογράφοι θα έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση με κριτήριο το αν η δημοσιογραφική τους κάλυψη είναι θετική ή αρνητική απέναντι στον πρόεδρο.

Τα μέσα υποστήριξαν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τα ίδια τα δημοσιογραφικά δικαιώματα, αλλά και το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές πληροφόρησης για τη λειτουργία της κυβέρνησής τους.

«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», ανέφεραν στην αγωγή τους.

Μια νέα κρίση στις σχέσεις Λευκού Οίκου και ΜΜΕ

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δεν είναι νέα.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με οργανισμούς ενημέρωσης που θεωρεί εχθρικούς απέναντί του, ενώ έχει κατηγορήσει ορισμένα μέσα για μεροληπτική κάλυψη.

Από την πλευρά τους, δημοσιογραφικοί οργανισμοί υποστηρίζουν ότι η κριτική προς την εκάστοτε κυβέρνηση αποτελεί βασικό στοιχείο του ρόλου του Τύπου σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η τελευταία σύγκρουση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή αφορά όχι μόνο μια διαφωνία μεταξύ πολιτικού και δημοσιογράφων, αλλά το ίδιο το πλαίσιο πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης στην αμερικανική προεδρία.

Η εικόνα ενός προέδρου των ΗΠΑ να μιλά μπροστά στις κάμερες χωρίς να ακούγεται ο ήχος της δήλωσής του αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το βάθος της αντιπαράθεσης.

Μια αντιπαράθεση που πλέον μεταφέρεται από τις αίθουσες ενημέρωσης στις δικαστικές αίθουσες και αναμένεται να αποτελέσει μια από τις σημαντικές δοκιμασίες για τη σχέση εξουσίας και Τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες.