Τέλος στο μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών, έβαλε ο Νικολά Μπατούμ ολοκληρώνοντας έτσι μια μεγάλη καριέρα στο NBA όπου αγωνίστηκε για 18 σεζόν.

Ο Γάλλος φόργουορντ φόρεσε τις φανέλες των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Σάρλοτ Χόρνετς, Λος Άντζελες Κλίπερς, ενώ είχε και ένα σύντομο πέρασμα από τους Φιλαδέλφεια 76ερς.

Συνολικά στην καριέρα του, στο NBA, ο Μπατούμ είχε 1.281 συμμετοχές, με μέσο όρο καριέρας 9.6 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Την απόσυρσή του μάλιστα την ανακοίνωσε μέσω video στο οποίο τόνισε μεταξύ άλλων πως: «Ύστερα από 21 χρόνια, είναι ώρα για εμένα να πάω σπίτι. Πέρασαν 25 χρόνια από τότε που έφυγα, 20 χρόνια ως επαγγελματίας. Είναι πολλά. 18 χρόνια στο NBA, 15 με την εθνική ομάδα της Γαλλίας».