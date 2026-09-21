Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη αλλά και αποκαλυπτική ανακάλυψη έφεραν στο φως οι εργασίες υποβρύχιου καθαρισμού στη λίμνη Παμβώτιδα των Ιωαννίνων. Ειδικά συνεργεία απομάκρυναν από τον βυθό της λίμνης δύο ενεργές οβίδες που χρονολογούνται από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο πλαίσιο της μεγάλης περιβαλλοντικής δράσης που πραγματοποιεί ο ΟΦΥΠΕΚΑ από τις αρχές του καλοκαιριού.

Τα πολεμικά αυτά ευρήματα προστίθενται στα εκατοντάδες αντικείμενα και απορρίμματα που έχουν ήδη ανασυρθεί από τον πυθμένα, αποτυπώνοντας ανάγλυφα την τεράστια επιβάρυνση που υπέστη το οικοσύστημα της λίμνης για δεκαετίες. Οι επιχειρήσεις καθαρισμού συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για την πλήρη αποκατάσταση και ασφάλεια της περιοχής.

Η δράση υλοποιείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, (ΟΦΥΠΕΚΑ) στο πλαίσιο των παρεμβάσεών του για την προστασία και αποκατάσταση της λίμνης Παμβώτιδας και αποτελεί τη δεύτερη φάση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υποβρύχιου καθαρισμού. Προηγήθηκε η πρώτη φάση των εργασιών στο παραλίμνιο μέτωπο, το 2024, κατά την οποία απομακρύνθηκαν μεγάλες ποσότητες στερεών απορριμμάτων, αναδεικνύοντας την ανάγκη συνέχισης και επέκτασης της προσπάθειας.



Όπως έκανε γνωστό ο Οργανισμός, στη νέα φάση, οι εργασίες επεκτείνονται σε τέσσερις ακόμη περιοχές της λίμνης, στις οποίες έχει εντοπιστεί σημαντική συσσώρευση απορριμμάτων. Στο πλαίσιο των εργασιών, θα καθαριστεί συνολική έκταση περίπου 328.250 τετραγωνικών μέτρων, ενώ παράλληλα γίνεται επιθεώρηση και καταγραφή της κατάστασης των κρηπιδωμάτων, καθώς και έλεγχος των κεντρικών αγωγών που καταλήγουν στη λίμνη.



Μέχρι σήμερα έχουν ανασυρθεί ογκώδεις μεταλλικές κατασκευές, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, βάρκες, ελαστικά οχημάτων και αγροτικών μηχανημάτων, κάδοι απορριμμάτων, οικιακές συσκευές και πλήθος άλλων αντικειμένων που για χρόνια παρέμεναν στον βυθό της Παμβώτιδας.



Η συστηματική καταγραφή των ευρημάτων παρέχει πολύτιμα στοιχεία για τις πιέσεις που δέχεται το οικοσύστημα της λίμνης και συμβάλλει στον σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων προστασίας και διαχείρισης.



Με σύνθημα «Ό,τι βυθίζεται δεν εξαφανίζεται», ο ΟΦΥΠΕΚΑ επιδιώκει, πέρα από την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη βελτίωση της οικολογικής κατάστασης της λίμνης, να αναδείξει τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην προστασία ενός από τους σημαντικότερους υγροτόπους της χώρας.



Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.