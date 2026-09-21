Στα casting του «GNTM 7» συμμετείχε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να αναφέρεται με ιδιαίτερα θερμά λόγια τόσο στον χαρακτήρα του όσο και στην ανατροφή που έχει λάβει από τη μητέρα του. Η ίδια τον χαρακτήρισε «ένα πάρα πολύ καλό παιδί», ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί την Αγγελική Ηλιάδη για τους τρόπους και την παιδεία του.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε καλεσμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» και, μεταξύ άλλων, μίλησε για το ριάλιτι μόδας, το οποίο κάνει σήμερα πρεμιέρα στο Star. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Ζήνα Κουτσελίνη αναγνώρισε τον γιο της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπη Λαζαρίδη, σε πλάνα από τα casting του «GNTM» και σχολίασε: «Είδα ένα παιδί που το τελευταίο διάστημα το είχα μαρκάρει και κατάλαβα ότι είναι ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, που πέρασε από casting».

Από την πλευρά της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θυμήθηκε την audition του νεαρού και στάθηκε ιδιαίτερα στην ευγένεια, τους τρόπους και τη συνολική παρουσία του στη διαδικασία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πολύ γλυκό παιδί, πολύ ευγενικό. Να σου πω, αυτό που θυμάμαι περισσότερο από την audition αυτού του παιδιού είναι το πόσο ωραία έχει μεγαλώσει. Τι ωραίους τρόπους είχε. Πραγματικά μπράβο στη μαμά του. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ όμορφος. Έχει πάρει πολύ ωραία παιδεία, είναι πολύ ευγενικός».

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«Δοκίμασα το μόντελινγκ μετά από ένα τραυματισμό που είχα στο πόδι μου λόγω ποδοσφαίρου. Το βλέπω επαγγελματικά, αλλά θα ήθελα να κάνω και κάτι ακόμα παράλληλα, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ζήσει κάποιος από το μόντελινγκ. Παράλληλα σπουδάζω Διοίκηση Επιχειρήσεων για να έχω και μια επιχείρηση στο μέλλον. Θα ήθελα να πάω στο GNTM», είχε σημειώσει πριν από λίγους μήνες ο Μπάμπης Λαζαρίδης στην εκπομπή «Buongiorno».