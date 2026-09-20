Το GNTM 7 μπαίνει δυναμικά στη νέα τηλεοπτική σεζόν, προειδοποιώντας από τα πρώτα κιόλας λεπτά ότι δεν επέστρεψε απλώς για να γεμίσει το πρόγραμμα του Star.

Ενόψει της πρεμιέρας του GNTM 7 τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, παρακολουθήσαμε το special preview του πρώτου επεισοδίου διάρκειας 58 λεπτών, το οποίο μας έδωσε μια πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στη νέα σεζόν. Το πρώτο αυτό δείγμα ήταν αρκετό για να δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες για μια δυναμική επιστροφή του διαγωνισμού μόδας.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υποδέχεται τους υποψηφίους με τη φράση «Σας καλωσορίζω στο μεγαλύτερο σόου μόδας της Ελλάδας», δίνοντας από την αρχή το μέγεθος και τη φιλοδοξία της νέας παραγωγής. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί συμπληρώνει πως «την οντισιόν πρέπει να την κερδίσεις από την είσοδο», ο Άγγελος Μπράτης ζητά «σκληρή δουλειά» και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ξεκαθαρίζει ότι «εδώ κάνουμε σκληρό fashion». Το μήνυμα είναι σαφές: το φετινό GNTM θέλει να επιστρέψει δυνατό, απαιτητικό και προσηλωμένο στη μόδα.

Η κριτική επιτροπή αποτελεί ένα από τα πιο ευχάριστα στοιχεία της φετινής σεζόν. Η νέα είσοδος, η Μπέττυ Μαγγίρα, φαίνεται να έχει ενσωματωθεί πλήρως στην ομάδα, χωρίς να μοιάζει με ξένο σώμα ή με μια επιλογή που έγινε απλώς για να ανανεωθεί το τηλεοπτικό προϊόν. Είναι όμορφη, ατακαδόρισσα, γνωρίζει από μόδα και στέκεται με αυτοπεποίθηση δίπλα στους υπόλοιπους κριτές. Η χημεία ανάμεσά τους μοιάζει φυσική και όχι προσποιητή, ενώ δίνεται η εντύπωση ότι φέτος υπάρχει πραγματική ενότητα, χωρίς τις ίντριγκες και τις υπόγειες εντάσεις που είχαν απασχολήσει το κοινό σε παλαιότερους κύκλους. Κανείς δεν προσπαθεί να αποδείξει μπροστά στην κάμερα ότι όλα είναι τέλεια, ενώ πίσω από αυτήν επικρατεί μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Τουλάχιστον στο special preview, η ομάδα λειτουργεί σαν ομάδα.

Πριν αρχίσουν οι οντισιόν, οι κριτές παραδίδουν τη δική τους πασαρέλα και μας χαρίζουν μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές του preview. Πρώτη περπατά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με ένα μίνι φόρεμα, ακολουθεί ο Άγγελος Μπράτης με το γνωστό κομψό και προσεγμένο στιλ του, ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα εμφανίζεται με μια ολόσωμη φόρμα που παραπέμπει σε καμπαρντίνα. Όλα τα βλέμματα, ωστόσο, κερδίζει ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος με το μοναδικό και αμίμητο στιλ του αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσει ιδιαίτερα για να γίνει το επίκεντρο. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί ολοκληρώνει την πασαρέλα τραβώντας την προσοχή με τις βινίλ μπότες πάνω από το γόνατο και μια εμφάνιση με έντονο χαρακτήρα, που αποπνέει κάτι από σκοτεινή ηρωίδα του κινηματογράφου.

Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται οι πρώτοι υποψήφιοι δεν είναι καθόλου τυχαία. Πρώτος εμφανίζεται ο Ακύλας, τον οποίο βλέπουμε για δεύτερη φορά στο GNTM, αυτή τη φορά πιο σίγουρο και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Οι κριτές τον περνούν στην επόμενη φάση και η επιλογή του για το άνοιγμα των οντισιόν δείχνει την πρόθεση της παραγωγής να μας παρουσιάσει από την αρχή πρόσωπα που μοιάζουν ήδη με μοντέλα και όχι απλώς με ανθρώπους που ονειρεύονται να γίνουν μοντέλα. Η 18χρονη Μαριλένα, αντίθετα, φαίνεται ότι χρειάζεται ακόμη αρκετή δουλειά. Δεν είναι έτοιμη να σταθεί στις απαιτήσεις του διαγωνισμού, όμως οι κριτές την αντιμετωπίζουν με ευγένεια και σεβασμό. Η Μπέττυ Μαγγίρα τη συμβουλεύει για το περπάτημά της, χωρίς ειρωνεία και χωρίς διάθεση να την εκθέσει, αποκαλύπτοντας μια αισθητή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το GNTM προσεγγίζει τους διαγωνιζομένους.

Αυτή η πιο «gentle» συμπεριφορά αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη διαφοροποίηση του νέου κύκλου. Οι σκληρές ατάκες που στο παρελθόν έκαναν υποψηφίους να κλαίνε και γίνονταν αμέσως trends στο X, φαίνεται ότι δεν θα αποτελέσουν τη βασική συνταγή της φετινής σεζόν. Το GNTM 7 μοιάζει να μην ενδιαφέρεται τόσο για την εύκολη τηλεοπτική ένταση, αλλά για την ανάδειξη ανθρώπων που έχουν τις προϋποθέσεις να εξελιχθούν σε top models. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι κριτές θα χαρίζονται ή ότι θα απουσιάζει η αυστηρότητα. Σημαίνει, όμως, ότι η κριτική μπορεί να είναι απαιτητική χωρίς να γίνεται προσβλητική και ότι ένας διαγωνισμός μόδας δεν χρειάζεται να βασίζεται σε ακραίες τηλεοπτικές στιγμές εις βάρος των συμμετεχόντων για να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που ξεχωρίζουν βρίσκεται η 22χρονη Ναστάζια από την Πολωνία, μια παρουσία ιδιαίτερα μοντελική, την οποία ο Άγγελος Μπράτης αποθεώνει λέγοντάς της ότι είναι «Bratis girl». Με δεκατέσσερα χρόνια μπαλέτου και πέντε χρόνια εμπειρίας στο μόντελινγκ, διαθέτει κίνηση, έλεγχο του σώματος και την απαραίτητη εξοικείωση με τον φακό. Μαζί με τον Ακύλα αποτελούν ήδη δύο από τα πρόσωπα που αφήνουν τις πιο δυνατές πρώτες εντυπώσεις. Στη συνέχεια εμφανίζεται ο Σαγιάν από την Τεχεράνη, ο οποίος έρχεται μαζί με τη μητέρα του, προσθέτοντας στην οντισιόν ένα έντονο οικογενειακό και συναισθηματικό στοιχείο. Τελευταία εμφανίζεται η 21χρονη Ανθή από τη Θεσσαλονίκη, η οποία σπουδάζει νηπιαγωγός και βρίσκεται στα πρώτα της βήματα στο μόντελινγκ. Η παρουσία της ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή, με τους κριτές να την αποκαλούν «Λολίτα» και να βλέπουν σε εκείνη ένα διαφορετικό πρόσωπο που μπορεί να έχει ενδιαφέρον στη συνέχεια του διαγωνισμού. Το special preview τελειώνει με σασπένς, χωρίς να αποκαλύπτει αν θα περάσει στo bootcamp, αν και όλα δείχνουν ότι οι κριτές πιθανότατα θα της δώσουν την ευκαιρία.

Συνολικά, το GNTM 7 δείχνει να έχει βρει μια πιο ώριμη και ξεκάθαρη ταυτότητα. Η μόδα και το μόντελινγκ επιστρέφουν στο επίκεντρο, οι κριτές παρουσιάζονται δεμένοι και οι πρώτοι υποψήφιοι έχουν πραγματικές δυνατότητες. Το μοναδικό στοιχείο που δεν κατάφερε να με κερδίσει στο πρώτο δείγμα του GNTM 7 ήταν η παρουσία της Γεωργίας Μπέζα στα backstage, η οποία έχει και σε αυτή τη σεζόν του GNTM τον ρόλο να συνομιλεί με τους υποψηφίους πριν από την εμφάνισή τους μπροστά στους κριτές. Η συνολική της παρουσία στον φακό δεν μου άφησε θετική εντύπωση καθώς εμφανίζεται συχνά να καμπουριάζει, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την εικόνα της στην οθόνη. Πρόκειται, βέβαια, για μια πρώτη εντύπωση που μπορεί να αλλάξει στην πορεία.

Με βάση, πάντως, όσα είδαμε στο special preview, το φετινό GNTM δεν φαίνεται να ήρθε για να απασχολήσει με καβγάδες και ίντριγκες, αλλά για να μας προσφέρει ένα καθαρό reality μόδας, με υποψηφίους που θέλουν και μπορούν να διεκδικήσουν μια πραγματική θέση στον χώρο του μόντελινγκ στην Ελλάδα.