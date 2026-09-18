Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την επιστροφή του GNTM, που θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, μέσα από τη συχνότητα του STAR.

Το GNTM επιστρέφει με νέο κύκλο, ανανεωμένη εικόνα και νέα σύνθεση στην κριτική επιτροπή. Το αγαπημένο fashion reality υποδέχεται τους νέους διαγωνιζόμενους που θα προσπαθήσουν να ξεχωρίσουν και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου μοντέλου της Ελλάδας.

Με νέες προκλήσεις, εντυπωσιακές δοκιμασίες και πρόσωπα που φιλοδοξούν να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στον χώρο της μόδας, το GNTM ετοιμάζεται να χαρίσει στιγμές συγκίνησης, ανατροπών και φυσικά δυνατών εμφανίσεων στην πασαρέλα.

Η νέα κριτική επιτροπή

Στο πλευρό της Ηλιάνας Παπαγεωργίου επιστρέφουν δύο πρόσωπα με μακρά ιστορία στο GNTM, ο Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς, ενώ τη μεγάλη νέα άφιξη στην κριτική επιτροπή αποτελεί η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει για πρώτη φορά στον κόσμο του GNTM, φέρνοντας τη δική της ματιά πάνω στη μόδα, την εικόνα και την προσωπικότητα των υποψήφιων μοντέλων.

Σταθερή παρουσία παραμένει και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία επιστρέφει ως Creative Director. Θα βρίσκεται πίσω από τα concepts, τις φωτογραφίσεις και τις δοκιμασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα μοντέλα στην πορεία προς τον μεγάλο τελικό.

Το φετινό GNTM φιλοδοξεί να αναζητήσει κάτι περισσότερο από ένα όμορφο πρόσωπο. Η νέα «Dream Team» της μόδας θα αναζητήσει μοντέλα με προσωπικότητα, χαρακτήρα, πειθαρχία και ξεχωριστή ταυτότητα, με τις απαιτήσεις να ανεβαίνουν από την πρώτη κιόλας audition.

Η «νεράιδα» που εντυπωσίασε τους κριτές του GNTM 7

Ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες που εντυπωσίασαν ήταν μια 22χρονη υποψήφια, η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή με την εμφάνιση, τις αναλογίες και τον αέρα της. Η νεαρή κοπέλα, που έχει ήδη πέντε χρόνια εμπειρίας στον χώρο του μόντελινγκ και ύψος 1,76 μ., κατάφερε να κάνει τους κριτές να μιλήσουν με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για εκείνη.

Η Μπέττυ Μαγγίρα ήταν εκείνη που της έδωσε έναν από τους πιο ξεχωριστούς χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας την «νεράιδα», ενώ τη συνέκρινε με την Κέιτ Μπλάνσετ στον ρόλο της ως Γκαλάντριελ στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

«Πόσο φίνα είναι, σαν κύκνος», φέρεται να σχολίασε η Μπέττυ Μαγγίρα, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την κομψότητα και την παρουσία της διαγωνιζόμενης, η οποία έκανε 14 χρόνια μπαλέτο. Από την πλευρά του, ο Άγγελος Μπράτης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ έχω κλείσει για φέτος», δείχνοντας πως η συγκεκριμένη εμφάνιση του άφησε ιδιαίτερα θετική εντύπωση.