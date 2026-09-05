Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του GNTM ξεκίνησε και επίσημα, καθώς το Star ανακοίνωσε την ημερομηνία της μεγάλης πρεμιέρας του νέου κύκλου.

Το δημοφιλές fashion reality επιστρέφει στις οθόνες μας τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, ανανεωμένο και με αλλαγές τόσο στη σύνθεση της κριτικής επιτροπής όσο και στη συνολική φιλοσοφία του διαγωνισμού.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται για ακόμη μία σεζόν στην πρώτη γραμμή του GNTM, αυτή τη φορά έχοντας διπλό ρόλο, καθώς θα είναι τόσο η παρουσιάστρια όσο και μία από τους κριτές του reality μόδας.

Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα, η ίδια θέλησε να μοιραστεί τα νέα και με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανακοινώνοντας μέσα από τα social media την ημερομηνία του πρώτου επεισοδίου και δίνοντας το δικό της σύνθημα για τη νέα σεζόν.

«Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 θα χτυπήσει το τηλέφωνο σου. Σήκωσε το. Θα είμαστε εγώ και η φανταστική παρέα μου στο @gntmgr» ανακοίνωσε η παρουσιάστρια μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Τα γυρίσματα του νέου κύκλου έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να έχει μοιραστεί τον περασμένο Αύγουστο αρκετά backstage στιγμιότυπα με την ομάδα του GNTM.

Η νέα κριτική επιτροπή

Στο πλευρό της Ηλιάνας Παπαγεωργίου επιστρέφουν δύο πρόσωπα με μακρά ιστορία στο GNTM, ο Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς, ενώ τη μεγάλη νέα άφιξη στην κριτική επιτροπή αποτελεί η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μπαίνει για πρώτη φορά στον κόσμο του GNTM, φέρνοντας τη δική της ματιά πάνω στη μόδα, την εικόνα και την προσωπικότητα των υποψήφιων μοντέλων.

Σταθερή παρουσία παραμένει και η Ζενεβιέβ Μαζαρί, η οποία επιστρέφει ως Creative Director. Θα βρίσκεται πίσω από τα concepts, τις φωτογραφίσεις και τις δοκιμασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα μοντέλα στην πορεία προς τον μεγάλο τελικό.

Το φετινό GNTM φιλοδοξεί να αναζητήσει κάτι περισσότερο από ένα όμορφο πρόσωπο. Η νέα «Dream Team» της μόδας θα αναζητήσει μοντέλα με προσωπικότητα, χαρακτήρα, πειθαρχία και ξεχωριστή ταυτότητα, με τις απαιτήσεις να ανεβαίνουν από την πρώτη κιόλας audition.