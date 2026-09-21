Η Ζήνα Κουτσελίνη επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου στη συχνότητα του STAR, κάνοντας πρεμιέρα με τη νέα της εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Ντυμένη στα λευκά και με ανεβασμένη διάθεση, η παρουσιάστρια υποδέχθηκε τους τηλεθεατές, παρουσίασε το νέο πλατό και μίλησε για την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν. «Καλημέρα, καλημέρα. Αυτός ο πρώτος καφές είναι έτοιμος από καιρό. Κρατάω την κούπα και περιμένω για να βγούμε. Να πέσει το σήμα παρακαλώ», είπε αρχικά η Ζήνα Κουτσελίνη.

Στη συνέχεια, η Ζήνα Κουτσελίνη σύστησε στους συνεργάτες της: Γρηγόρη Γκουντάρα, Αλέξανδρο Καλαφάτη, Λιλή Πυρράκη, Μελίνα Κάππη και Ανδρέα Ζωίτσα.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας αποκάλυψε στην παρουσιάστρια του STAR: «Σε παρακολουθώ από μικρό παιδί και ήταν όνειρό μου να δουλέψουμε μαζί».