Σε νέα τηλεοπτική ώρα και με ανανεωμένη πρόταση ετοιμάζεται να επιστρέψει η Ζήνα Κουτσελίνη, καθώς η νέα σεζόν τη βρίσκει στην πρωινή ζώνη του STAR. Το κανάλι έδωσε ήδη στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της εκπομπής, αποκαλύπτοντας παράλληλα και τον τίτλο της, «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Η νέα εκπομπή θα σηματοδοτήσει μια διαφορετική καθημερινή παρουσία για τη Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία θα συναντά το τηλεοπτικό κοινό από το πρωί, επιχειρώντας να συνδυάσει την ενημέρωση με θέματα πιο ανάλαφρου χαρακτήρα.

Μέσα από το πρώτο τηλεοπτικό σποτ, η Ζήνα Κουτσελίνη δίνει το στίγμα όσων ετοιμάζει και περιγράφει τη φιλοσοφία της νέας εκπομπής. «Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής. Ο χάρτης κάθε νέας μέρας τα χωράει όλα. Μας χωράει όλους. Τα καλύτερα πρωινά είναι αυτά που έρχονται και θα τα φτιάχνουμε μαζί, με τον πρώτο καφέ», αναφέρει η παρουσιάστρια.