Δηλώσεις στην κάμερα του Alpha έκανε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για το περιστατικό που συνέβη με την εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη στο STAR.

Θυμίζουμε ότι ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός είχε κάνει ένα σχόλιο για την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», όπου είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Βλέπω κάποια πρόσωπα εκεί που δεν με νοιάζει καθόλου να ακούσω την άποψή τους. Εννοώ κάποια νέα άτομα που δεν ξέρω καν πώς τα λένε. Έναν νεαρούλη εκεί, που είναι τώρα της μόδας, που παίζει στο TikTok. Η Ζήνα δεν έχει λάβει ακόμα το μήνυμα, κάτι που έχουν λάβει οι άλλες εκπομπές, ότι δεν πουλάει αυτό. Δεν πουλάει». Η παρουσιάστρια του STAR είχε ενοχληθεί ιδιαίτερα με την ίδια να τονίζει στον αέρα της εκπομπής της «τι λες βρε Ποσειδώνα; Αλήθεια; Εσύ όταν ξεκίνησες τι ήσουν; Φτασμένος; Όλα αυτά τα χρόνια που έδινες συνεντεύξεις, σου έκλεισαν την πόρτα; Δεν μου αρέσει να υποτιμάνε τους νέους ανθρώπους».

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Δεν είπα κάτι εναντίον των νέων παιδιών»

«Δεν εννοούσα τίποτα δυσάρεστο. Δεν είπα κάτι εναντίον των νέων παιδιών. Μεγαλοποιήθηκε αυτή η δήλωση. Έγινε σχεδόν αφιέρωμα στη συγκεκριμένη εκπομπή και επειδή δεν ήθελα να δώσω συνέχεια δεν δέχτηκα ούτε τηλεφωνικά να απαντήσω ούτε από κοντά να πάω παρότι είχα πρόσκληση και έστειλα ένα διευκρινιστικό μήνυμα για το κλεισουμε. Πιστεύω πως έληξε».