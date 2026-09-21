Καλεσμένος στην εκπομπή του «EuroLeague & Friends Made in Serbia», ήταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος ρωτήθηκε για την αποχώρησή του από την Παρτίζαν, αλλά και για τη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ότι έκανε πρόταση στον Νίκολα Γιόκιτς.

Παράλληλα, Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως για το «τριφύλλι» δεν υπήρχε καμία άλλη επιλογή προπονητή από εκείνον στην παρούσα φάση.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ο Ομπράντοβιτς:

«Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι φιλόδοξος, κάτι που αντανακλά το είδος της ομάδας που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια, ή μάλλον το είδος της ομάδας που έχουμε τώρα. Όταν είμαστε υγιείς, τα πράγματα φαίνονται πραγματικά καλά. Φυσικά, όλα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της ομάδας.

Έχουμε πραγματικά πολλούς τραυματίες παίκτες. Δεν είμαστε οι μόνοι, αλλά αυτό είναι λίγο υπερβολικό για την αρχή της σεζόν. Δεν ξέρω πραγματικά τι συζήτησε ο Δημήτρης με τον Γιόκιτς. Αλλά αν μίλησε με τον Νικόλα, ξέρουμε για τι είδους συμβόλαια μιλάει.

Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό ή όχι, πραγματικά δεν ξέρω. Έχω μιλήσει για τον Νικόλα Γιόκιτς τόσες πολλές φορές. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την άποψη που έχω γι’ αυτόν.

Σκέφτομαι πολύ πώς να προετοιμαστώ για την προπόνηση. Δεν μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να έρθει ένας παίκτης και να μην έχω την απάντηση. Έτσι ήταν την πρώτη μέρα που έγινα προπονητής. Μπορεί να ακουστεί αλαζονικό, αλλά πιστεύω ότι έχω τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις.

Ο διάλογος είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν θέλω να έχω δυσαρεστημένους παίκτες στην ομάδα. Όσοι είναι δυσαρεστημένοι έχουν τον τρόπο να αποχωρήσουν από την ομάδα. Ο διάλογος είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος για να λυθεί ένα πρόβλημα. Όποιος είναι δυσαρεστημένος μπορεί να έρθει να με βρει. Δεν ξέρω άλλο τρόπο εκτός από την αλήθεια. Πάντα τους κοιτάζω στα μάτια και τους εξηγώ ότι κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα.

Αντιμετωπίζω όλους τους παίκτες με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν καλοί και κακοί παίκτες, εκείνοι που είναι έτοιμοι να δουλέψουν και να βελτιωθούν και εκείνοι που δεν είναι. Πάντα έλεγα: τίποτα δεν είναι ποτέ προσωπικό και δεν μπορεί ποτέ να είναι προσωπικό.

Δεν έχω τίποτα καινούργιο να πω. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω σε κανέναν. Όσοι κατάλαβαν τον λόγο για τον οποίο έφυγα από την Παρτίζαν, τον κατάλαβαν. Όσοι δεν τον κατάλαβαν, μάλλον δεν θα τον καταλάβουν. Βρίσκομαι σε έναν σύλλογο που είχε την εντολή να μου προσφέρει τριετές συμβόλαιο. Ελπίζω να είναι όλα ξεκάθαρα.

Ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της επαγγελματικής μου καριέρας. Εκείνη η ημέρα στο αεροδρόμιο ήταν τόσο συγκινητική. Πήγα στο διαμέρισμά μου και κοίταζα το ταβάνι για δεν ξέρω πόση ώρα. Ένα φοβερό συναίσθημα.

Είμαι άνθρωπος που μένω σταθερός στις αρχές μου και πιστεύω ότι κρατάω τον λόγο μου. Ξέρω ότι υπήρχαν φήμες που οι άνθρωποι έβγαλαν εκτός πλαισίου, ότι θα γινόμουν προπονητής στην Παρτιζάν ή κάπου αλλού, αλλά ας επιστρέψουμε σε αυτό που έλεγα. Ήρθα στον Παναθηναϊκό επειδή οι άνθρωποι είχαν εντολή να με υπογράψουν».