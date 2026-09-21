Ο Ντέμης Νικολαΐδης παραχώρησε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στον Άρη Δημοκίδη, μιλώντας για σημαντικές στιγμές της ζωής του.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στο διαζύγιό του από τη Δέσποινα Βανδή, εξηγώντας πως ένας χωρισμός μπορεί να μοιάζει με απώλεια, ακόμη κι όταν και οι δύο άνθρωποι γνωρίζουν ότι είναι η σωστή απόφαση. Στη συνέχεια μίλησε για μια πολύ πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, τον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2025, σε ηλικία 41 ετών.

«Το διαζύγιο μετά από τόσα χρόνια είναι μία απώλεια. Και να θέλουν δύο άνθρωποι να χωρίσουν… Ξέρεις, καμιά φορά μεγαλώνουν οι άνθρωποι, είναι μαζί χρόνια, αλλά μπορεί να μεγαλώνουν και γίνονται λίγο διαφορετικοί, όχι αναγκαστικά κακοί. Κάποια γεγονότα μπορεί να επηρεάζουν τον έναν και τον άλλον διαφορετικά. Αν δεν ασχοληθείς και πάρα πολύ, αν το μυαλό σου είναι αλλού, αν δεν υπάρχει μεγάλη επικοινωνία, καμιά φορά μεγαλώνεις διαφορετικά και κάποια στιγμή, ξέρεις, το χάνεις. Οπότε μπορεί να είναι καλό να χωρίσεις. Δεν είναι όλα τα διαζύγια κακά, υπάρχουν και διαζύγια που μπορεί να έχεις πει “πέρασα πολύ καλά, αλλά πρέπει να χωρίσω για να συνεχίσω”. Και να θέλεις να χωρίσεις όμως, το ότι έχεις μία οικογένεια και έναν τρόπο ζωής και αυτό αλλάζει, είναι μία απώλεια. Μπορεί από τη μία να λες “σωστά έκανα που χώρισα”, από την άλλη όμως είναι στενάχωρο, τα παιδιά, ξέρεις, μπαίνουν πολλά στη μέση. Αλλά δεν είμαι ο μόνος, πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό, δεν είμαι ο τύπος που παραπονιέται για κάτι. Δύσκολο ήταν, αλλά ήταν όπως γίνεται σε ένα διαζύγιο για τον οποιονδήποτε άνθρωπο», σημείωσε ο Ντέμης Νικολαΐδης.

«Το άλλο μετά με την Αλεξάνδρα ήταν πιο… Δεν είναι ότι χάνεις τον μπαμπά σου ή τη μαμά σου επειδή μεγάλωσε. Είναι λίγο αφύσικο όταν χάνονται νέοι άνθρωποι, κοστίζει πολύ. Κοστίζει γιατί ήμασταν πολύ αγαπημένοι. Θεωρώ ότι αν πω πολλά πράγματα θα είναι ύβρις γι’ αυτό το θέμα. Απλά πήρα πολλά από το πόση αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος βλέποντας το σώμα του να χάνεται και βλέποντας τον θάνατο μπροστά. Είναι τρομερά τα μαθήματα που μπορείς να πάρεις. Μπορώ μόνο να αναπολώ και να το σκέφτομαι με χαμόγελο», πρόσθεσε στη συνέχεια για τον θάνατο της συντρόφου του.