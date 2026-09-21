Επισκεπτήριο από τη μεγάλη κόρη τους δέχθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το Star, η κόρη πρώτα επισκέφθηκε τον πατέρα της και οι δυο τους συνομίλησαν για αρκετά λεπτά μέσα σε φορτισμένο κλίμα. Ο γιατρός οδηγήθηκε στα επισκεπτήρια συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων, αφού πουθενά δεν πάει μόνος του και κανείς δεν επιτρέπεται να τον πλησιάσει, καθώς είναι «αποκλεισμένος» στη Ζ’ πτέρυγα.

Στη συνέχεια, η μεγάλη κόρη των γιατρών επισκέφθηκε και τη μητέρα της στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου το κλίμα δεν ήταν ίδιο με τις ανδρικές. Εκεί επικράτησε αναστάτωση και εξαπολύθηκαν χαρακτηρισμοί από τις κρατούμενες προς τη γιατρό.

Σημειώνεται ότι οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να συμπληρώσουν την υπόθεση του θανάτου του καλλιτέχνη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, η εκτίμηση των ιατροδικαστών είναι ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν στα χέρια τους τις απαντήσεις από τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Πρόκειται για καθοριστικά, για την υπόθεση, αποτελέσματα, καθώς θα δώσουν την απάντηση στο τι προκάλεσε την ανακοπή και, φυσικά, θα λυθεί το μυστήριο γύρω από τη χορήγηση μέθης. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ζητήσει απαντήσεις και από ιδιωτικό εργαστήριο της Ελλάδας, όπου έστειλαν αίμα του τραγουδιστή για εξέταση.