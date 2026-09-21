Η Αλεξάνδρα Σδούκου με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήθηκε εκ νέου για τον χαρακτηρισμό που εξαπέλυσε σε βάρος της ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας έγραψε:

«Μια οφειλόμενη απάντηση στον κ. Φαραντούρη και δεν θα ασχοληθώ ξανά με την περίπτωσή του.

Επειδή ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι.

Γράφτηκα πρώτη φορά μέλος της ΝΔ το 1997 σε ηλικία 19 ετών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου και αφού άρχισα να ασκώ δικηγορία, είχα την τιμή, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, να ενταχθώ ως νομικός στο στελεχιακό δυναμικό του Ελληνικού Δημοσίου. Θέση που κατέχω εδώ και μια εικοσαετία.

Πάνω από την ιδιότητα του μέλους της @neademokratia, είχα πάντα την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού. Εκείνου που υπηρετεί με ευσυνειδησία και ακεραιότητα τα καθήκοντά του, ανεξαρτήτως κυβέρνησης και πολιτικών προϊσταμένων, όπως οφείλει ο δημόσιος λειτουργός. Δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι τις δημόσιες θέσεις ως κομματικά λάφυρα της εκάστοτε κυβέρνησης. Και είμαστε περισσότεροι.

ΥΓ. Αναγκάζομαι να καταθέσω για πρώτη φορά την απόδειξη της εγγραφής μου, για να πειστούν ο κ. Φαραντούρης και οι όμοιοί του και να σταματήσουν τα ψέματα».

Μια οφειλόμενη απάντηση στον κ. Φαραντούρη και δεν θα ασχοληθώ ξανά με την περίπτωση του.



Επειδη ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι.



Γράφτηκα πρώτη φορά μέλος της ΝΔ το 1997 σε ηλικία 19 ετών. Ολοκληρώνοντας… pic.twitter.com/MKN1xTh0bI — Alexandra Sdoukou (@ASdoukou) September 21, 2026

Σημειώνεται ότι η Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Νικόλας Φαραντούρης εμφανίστηκαν σε εκπομπή του OPEN, όταν ο ευρωβουλευτής είπε ότι την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στη ΔΕΠΑ η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ «χαριεντιζόταν σε υπουργούς».

Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία μέσω ανακοίνωσης ζήτησε την αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ.