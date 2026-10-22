Με λιτό, αλλά αιχμηρό τρόπο επέλεξε να σχολιάσει ο κωμικός, Πάρις Ρούπος, τις αποκαλύψεις για την υπόθεση απάτης και φοροδιαφυγής-μαμούθ με «πειραγμένες» ταμειακές, που συνδέεται με τη γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας, Pizza Fan.

Όπως ήταν φυσικό, ο stand-up comedian, ο οποίος πέρυσι είχε απολυθεί από την εταιρεία, επειδή «έθιγε τα εθνικά σύμβολα», δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Έτσι, λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση της μεγάλης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο κωμικός έκανε μια σειρά από αναρτήσεις στα social media, προκειμένου να σχολιάσει τις εξελίξεις.

Στην πρώτη ανάρτηση ανέβασε ένα emoji, που χαμογελά πονηρά, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε μια φωτογραφία με το γνωστό σλόγκαν της γνωστής αλυσίδας «Ελληνική σε όλα», γράφοντας από πάνω τη λέξη «Τρου» (True, αλήθεια).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η γνωστή αλυσίδα πιτσαρίας, φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25.000.000 ευρώ, από το 2022, μέσω δικτύου 100 καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί εννέα άτομα, που φέρεται ότι αποτελούσαν τον πυρήνα της οργάνωσης και έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, καθώς και το «νούμερο 2» της επιχείρησης. Επίσης, χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί στον λογιστή και τον προγραμματιστή της επιχείρησης, αλλά και διαχειριστές καταστημάτων, καθώς πρόκειται για franchise καταστήματα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους.