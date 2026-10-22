Το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει σταθερά στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού, καθώς ο ομογενής γκαρντ βρίσκεται αυτό το διάστημα εκτός ομάδας και περιμένει την απόφαση των Αγγελόπουλων και του Γιώργου Μπαρτζώκα σχετικά με την τιμωρία του.

Την ίδια στιγμή, ο ΠΑΟΚ είναι αποφασισμένος να φέρει από τώρα στη Θεσσαλονίκη τον Αμερικανό άσο και περιμένει την απόφαση του Ολυμπιακού. Ο Τέλης Μυστακίδης πάντως ήδη έχει δώσει τη σχετική εντολή για τη μεγάλη προσφορά που έχουν έτοιμη οι Θεσσαλονικείς. Διαβάστε τα ποσά στο Sportdog.