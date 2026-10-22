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Στην πρώτη θέση της λίστας με τα καλύτερα νησιά της Ευρώπης για το 2026 αναδείχθηκε η Ύδρα, αφήνοντας πίσω της καταξιωμένους μεσογειακούς προορισμούς, όπως η Σαρδηνία, η Σικελία και η Κορσική. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του ελληνικού νησιωτικού τουρισμού, με συνολικά επτά ελληνικά νησιά να βρίσκονται ανάμεσα στα 20 κορυφαία της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Η διάκριση προέκυψε από τα φετινά Readers’ Choice Awards του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller, όπου η Ύδρα συγκέντρωσε βαθμολογία 98,12, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με μικρή διαφορά από τη Σαρδηνία, η οποία ακολούθησε με 98,01 βαθμούς.

Η Ύδρα που μάγεψε τον Λέοναρντ Κοέν

Ιδιαίτερη αναφορά στην Ύδρα κάνει το Condé Nast Traveller, συνδέοντας την ξεχωριστή φυσιογνωμία του νησιού με τον Καναδό τραγουδοποιό Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος έζησε εκεί για χρόνια και εμπνεύστηκε από την ομορφιά και την ατμόσφαιρά του.

Το περιοδικό υπογραμμίζει ότι η Ύδρα διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Η φιλοξενία των κατοίκων και η θερμή υποδοχή των ταξιδιωτών συγκαταλέγονται στα στοιχεία που συνέβαλαν στην ανάδειξή της στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας.

Τέσσερα ελληνικά νησιά στην πρώτη δεκάδα

Η ελληνική παρουσία είναι ιδιαίτερα ισχυρή και στις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης, καθώς ακόμη τρία ελληνικά νησιά κατάφεραν να βρεθούν στην πρώτη δεκάδα.

Η Νάξος κατέκτησε την τρίτη θέση με 97,14 βαθμούς, ενώ η Σίφνος βρέθηκε στην έκτη θέση με 95,71 βαθμούς. Στην ένατη θέση ακολούθησε η Πάρος, συγκεντρώνοντας 94,01 βαθμούς.

Σαντορίνη, Μύκονος και Κρήτη στην πρώτη εικοσάδα

Η παρουσία της Ελλάδας στη λίστα συμπληρώνεται από τρεις ακόμη δημοφιλείς προορισμούς. Η Σαντορίνη κατέλαβε τη 16η θέση με 90 βαθμούς, η Μύκονος τη 18η θέση με 88,57 βαθμούς και η Κρήτη την 20ή θέση με 87,81 βαθμούς.

Με επτά συνολικά νησιά στην πρώτη εικοσάδα, η Ελλάδα καταγράφει τις περισσότερες συμμετοχές στη συγκεκριμένη κατάταξη, ξεπερνώντας την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση της στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.

Η λίστα με τα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης

  1. Ύδρα, Ελλάδα 98,12
  2. Σαρδηνία, Ιταλία 98,01
  3. Νάξος, Ελλάδα 97,14
  4. Κορσική, Γαλλία 96,43
  5. Σικελία, Ιταλία 96,19
  6. Σίφνος, Ελλάδα 95,71
  7. Μινόρκα, Ισπανία 95,00
  8. Ίμπιζα, Ισπανία 94,29
  9. Πάρος, Ελλάδα 94,01
  10. Μαγιόρκα, Ισπανία 93,71
  11. Νήσοι Φερόες 92,71
  12. Ίσκια, Ιταλία 92,29
  13. Χβαρ, Κροατία 91,43
  14. Μαδέρα, Πορτογαλία 91,26
  15. Μάλτα 90,29
  16. Σαντορίνη, Ελλάδα 90,00
  17. Νησιά Ιέρ, Γαλλία 89,04
  18. Μύκονος, Ελλάδα 88,57
  19. Κανάρια Νησιά, Ισπανία 88,16
  20. Κρήτη, Ελλάδα 87,81