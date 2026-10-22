Στην πρώτη θέση της λίστας με τα καλύτερα νησιά της Ευρώπης για το 2026 αναδείχθηκε η Ύδρα, αφήνοντας πίσω της καταξιωμένους μεσογειακούς προορισμούς, όπως η Σαρδηνία, η Σικελία και η Κορσική. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του ελληνικού νησιωτικού τουρισμού, με συνολικά επτά ελληνικά νησιά να βρίσκονται ανάμεσα στα 20 κορυφαία της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Η διάκριση προέκυψε από τα φετινά Readers’ Choice Awards του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller, όπου η Ύδρα συγκέντρωσε βαθμολογία 98,12, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με μικρή διαφορά από τη Σαρδηνία, η οποία ακολούθησε με 98,01 βαθμούς.

Η Ύδρα που μάγεψε τον Λέοναρντ Κοέν

Ιδιαίτερη αναφορά στην Ύδρα κάνει το Condé Nast Traveller, συνδέοντας την ξεχωριστή φυσιογνωμία του νησιού με τον Καναδό τραγουδοποιό Λέοναρντ Κοέν, ο οποίος έζησε εκεί για χρόνια και εμπνεύστηκε από την ομορφιά και την ατμόσφαιρά του.

Το περιοδικό υπογραμμίζει ότι η Ύδρα διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες. Η φιλοξενία των κατοίκων και η θερμή υποδοχή των ταξιδιωτών συγκαταλέγονται στα στοιχεία που συνέβαλαν στην ανάδειξή της στην κορυφή της ευρωπαϊκής λίστας.

Τέσσερα ελληνικά νησιά στην πρώτη δεκάδα

Η ελληνική παρουσία είναι ιδιαίτερα ισχυρή και στις υπόλοιπες θέσεις της κατάταξης, καθώς ακόμη τρία ελληνικά νησιά κατάφεραν να βρεθούν στην πρώτη δεκάδα.

Η Νάξος κατέκτησε την τρίτη θέση με 97,14 βαθμούς, ενώ η Σίφνος βρέθηκε στην έκτη θέση με 95,71 βαθμούς. Στην ένατη θέση ακολούθησε η Πάρος, συγκεντρώνοντας 94,01 βαθμούς.

Σαντορίνη, Μύκονος και Κρήτη στην πρώτη εικοσάδα

Η παρουσία της Ελλάδας στη λίστα συμπληρώνεται από τρεις ακόμη δημοφιλείς προορισμούς. Η Σαντορίνη κατέλαβε τη 16η θέση με 90 βαθμούς, η Μύκονος τη 18η θέση με 88,57 βαθμούς και η Κρήτη την 20ή θέση με 87,81 βαθμούς.

Με επτά συνολικά νησιά στην πρώτη εικοσάδα, η Ελλάδα καταγράφει τις περισσότερες συμμετοχές στη συγκεκριμένη κατάταξη, ξεπερνώντας την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση της στον ευρωπαϊκό τουριστικό χάρτη.

Η λίστα με τα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης