Ο επικεφαλής της γερμανικής Axel Springer, Ματίας Ντέπφνερ, φέρεται να πρότεινε τη συμμετοχή του ομίλου σε συμφωνία για την εξαγορά του TikTok στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αμερικανό πρέσβη στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Ντέπφνερ, διευθύνων σύμβουλος και συνιδιοκτήτης της Axel Springer, στην οποία ανήκουν το Politico και η βρετανική εφημερίδα Telegraph, παρουσίασε την πρόταση σε γεύμα που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στα κεντρικά γραφεία του ομίλου στο Βερολίνο. Ο Κούσνερ είναι πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόταση προέβλεπε μια λύση στα πρότυπα της συμφωνίας που προωθήθηκε στις ΗΠΑ για τον διαχωρισμό των αμερικανικών δραστηριοτήτων του TikTok, εν μέσω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια λόγω της κινεζικής ιδιοκτησίας της πλατφόρμας.

Στο πλαίσιο της αμερικανικής συμφωνίας, η οποία αποτίμησε το TikTok στις ΗΠΑ στα 14 δισ. δολάρια, επενδυτές, μεταξύ των οποίων η Oracle του Λάρι Έλισον, δημιούργησαν κοινοπραξία με τη μητρική εταιρεία ByteDance. Το νέο σχήμα, με έδρα την Καλιφόρνια, απέκτησε μεγαλύτερο έλεγχο στους αλγορίθμους και στα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών.

Οι φιλοδοξίες του επικεφαλής της Axel Springer

Η κίνηση του Ντέπφνερ εντάσσεται στη μακροχρόνια στρατηγική του για την επέκταση του ομίλου στον διεθνή χώρο των μέσων ενημέρωσης. Το 2015 επιχείρησε να εξαγοράσει τους Financial Times, χωρίς επιτυχία, ενώ στη συνέχεια απέκτησε το Business Insider και, το 2021, το Politico. Έχει επίσης δηλώσει ότι θα ενδιαφερόταν να αγοράσει τη Wall Street Journal, εάν ο ιδιοκτήτης της, Ρούπερτ Μέρντοχ, αποφάσιζε να την πουλήσει.

Νωρίτερα φέτος, η Axel Springer εξαγόρασε την Telegraph έναντι 575 εκατ. λιρών, σε μια συμφωνία που προκάλεσε αίσθηση στη βρετανική εκδοτική αγορά.

Παράλληλα, η συνάντηση με τον Κούσνερ αναδεικνύει τις προσπάθειες του γερμανικού ομίλου να ενισχύσει τις επαφές του με την κυβέρνηση Τραμπ. Τον Φεβρουάριο, ο Ντέπφνερ συναντήθηκε με την προσωπάρχη του Αμερικανού προέδρου, Σούζι Γουάιλς, ενώ τον προηγούμενο μήνα απένειμε βραβείο της Axel Springer στον επενδυτή Πίτερ Τιλ, ο οποίος έχει χρηματοδοτήσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και έχει στηρίξει τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, ο Ντέπφνερ είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον τότε Αμερικανό πρέσβη στη Γερμανία, Ρίτσαρντ Γκρένελ.

«Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί εμείς στην Ευρώπη δεν αναλαμβάνουμε δράση»

Η συνάντηση με τον Κούσνερ είχε ως επίσημο αντικείμενο τον αντισημιτισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, στο τραπέζι τέθηκε και το ενδεχόμενο εξαγοράς του ευρωπαϊκού σκέλους του TikTok.

Ο Ντέπφνερ έχει εκφράσει δημόσια από το 2022 την υποστήριξή του σε μια ευρωπαϊκή λύση για την πλατφόρμα, χωρίς να έχει δηλώσει προηγουμένως ότι επιθυμούσε να συμμετάσχει ο ίδιος στην επενδυτική κοινοπραξία.

Σε συνέντευξή του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, στις αρχές Σεπτεμβρίου, είχε υποστηρίξει ότι «το TikTok θα πρέπει είτε να πωληθεί σε δημοκρατικούς μετόχους είτε να απαγορευτεί».

«Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί εμείς στην Ευρώπη δεν αναλαμβάνουμε δράση. Οι Αμερικανοί έχουν δείξει ότι μπορεί να γίνει», είχε δηλώσει.

Ο ίδιος είχε αφήσει, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής στάσης από τα γερμανικά μέσα του ομίλου, τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν είχαν παρουσία στο TikTok. «Εάν δεν βρεθεί σύντομα λύση, δεν θα μπορούμε να στερηθούμε το TikTok ως κανάλι διανομής», είχε αναφέρει.

Η πρόταση συζητήθηκε και με στελέχη της αρμόδιας για την τεχνολογία διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χωρίς να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους, σύμφωνα με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, ενώ ούτε η ByteDance εμφανίστηκε θετική.

Τις τελευταίες εβδομάδες, πάντως, οι γερμανικές εφημερίδες Bild και Welt, που ανήκουν στην Axel Springer, απέκτησαν για πρώτη φορά παρουσία στο TikTok.

Οι απαντήσεις της Axel Springer και της ByteDance

Η αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.

Εκπρόσωπος της Axel Springer δήλωσε ότι ο Ντέπφνερ υποστηρίζει σταθερά μια ευρωπαϊκή λύση για το TikTok, αντίστοιχη με εκείνη που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ.

«Εάν μια τέτοια λύση είχε υλοποιηθεί, η Axel Springer θα χαιρετούσε την ευκαιρία να συμμετάσχει, ως ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς ομίλους μέσων ενημέρωσης», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η ByteDance απέρριψε κατηγορηματικά τις πληροφορίες: «Πρόκειται για παραπληροφόρηση και δεν αξίζει καν να δώσουμε σημασία».