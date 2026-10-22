Επιπλέον 150 εκατ. ευρώ αντλεί ο Όμιλος TITAN μέσω πρόσθετης έκδοσης ομολογιών, με τις εντολές των επενδυτών να προσεγγίζουν το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού. Η συναλλαγή, που ολοκληρώθηκε στις 21 Οκτωβρίου από τη θυγατρική Titan Global Finance Plc, αυξάνει στα 500 εκατ. ευρώ το συνολικό ύψος της σειράς ομολογιών με επιτόκιο 3,5% και λήξη τον Φεβρουάριο του 2031, στηρίζοντας την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου.

Οι νέες ομολογίες θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν ενιαία σειρά με τις ομολογίες ύψους 350 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Titan Global Finance Plc στις 4 Φεβρουαρίου 2026, με επιτόκιο 3,5% και λήξη στις 4 Φεβρουαρίου 2031. Οι ομολογίες είναι εγγυημένες από την Titan SA, ενώ η πρόσθετη έκδοση πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, οι εντολές άγγιξαν σχεδόν το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού. Η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή έως την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης, παρά τους πιο απαιτητικούς όρους.

Ο Γιάννης Ιωάννου, οικονομικός διευθυντής του Ομίλου (Group CFO), δήλωσε: «Η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλο TITAN και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων.»

Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026. Ο εκδότης θα υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των ομολογιών στο Euronext Dublin, για διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), την αγορά που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας.

Οι BNP PARIBAS και HSBC ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), ενώ οι AXIA, Eurobank, National Bank of Greece και Piraeus Bank ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) για τη διάθεση των ομολογιών.

Ο Όμιλος TITAN, διεθνής, καθετοποιημένη εταιρεία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές, διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση BBB- με σταθερή προοπτική από την S&P Global Ratings και BB+ με θετική προοπτική από τη Fitch Ratings.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας του Ομίλου και την υλοποίηση της στρατηγικής του. Παράλληλα, ενισχύει την αναπτυξιακή του πορεία και τον ισχυρό ισολογισμό του, στηρίζοντας τον στόχο για κορυφαίες αποδόσεις και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας.