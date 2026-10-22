Μια νέα σχέση φαίνεται πως έχει μπει στη ζωή του Απόστολου Λύτρα, μετά τον χωρισμό του από τη Δώρα Παπαδοπούλου.

Το πρωί της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Το Πρωινό», προβλήθηκε φωτογραφία στην οποία ο Απόστολος Λύτρας εμφανίζεται σε έξοδό του με μια μελαχρινή γυναίκα στα νότια προάστια. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή του ANT1, πρόκειται για τη νέα του σύντροφο, η οποία ασχολείται επαγγελματικά με το μόντελινγκ.

Ο Απόστολος Λύτρας και η Δώρα Παπαδοπούλου παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2025, σε κτήμα στη Βάρη, παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Ο γάμος τους διήρκεσε περίπου 15 μήνες, καθώς τον Οκτώβριο του 2026 έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι χώρισε και προχώρησε στην έκδοση διαζυγίου.