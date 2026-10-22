Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε στις 21:00, Εύα και Άγγελος υποφέρουν και η Στέλλα, μετανιωμένη για την εμπλοκή της στον χωρισμό τους, υπόσχεται ότι θα προσπαθήσει για να τα ξαναβρούν. Πέτρος και Νικολέτα ξεκινούν το γαμήλιο ταξίδι τους στη Λισαβόνα, με τον Πέτρο να έχει το μυαλό του στην Ολυμπία.

Η Ολυμπία (Έλενα Πιερίδου) κάνει έναν πολύ μεγάλο καβγά στον Δημήτρη (Αντώνης Φραγκάκης), με αφορμή το ψέμα για την πεθαμένη θεία του και σε έξαλλη κατάσταση φεύγει και πηγαίνει στη Σκιάθο για να ηρεμήσει, παρά τις αντιδράσεις της Κορίνας (Βάσια Παναγοπούλου). Η Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη), στο σπίτι της Όλγας (Κωνσταντίνα Τάκαλου), συναντιέται με τον Άγγελο (Βαγγέλης Κακουριώτης) και τώρα πια ξέρει ποιος είναι ο άντρας που της τράβηξε την προσοχή. Το εξομολογείται στην Ελένη (Βάνα Μπάρμπα), χωρίς όμως να της πει το όνομά του και ποιος είναι. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) με τον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου) κάνουν μια συζήτηση και του αποκαλύπτει αυτό που έμαθε για τη Νίκη (Ευφροσύνη Κουτσουβέρη), λέγοντάς του ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα μεταξύ τους, γιατί για εκείνη είναι πάνω απ’ όλα η φιλία. Η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) υπόσχεται στη Εύα ότι θα κάνει μια προσπάθεια για να ξανασμίξουν με τον Άγγελο. Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) με τη Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) φτάνουν στη Λισαβόνα για το γαμήλιο ταξίδι τους. Ο Άγγελος πάει στο μαγαζί της Ελένης και πίνει αρκετά. Η Εύα δεν μπορεί να τον αφήσει να οδηγήσει μέχρι το σπίτι του και τον πηγαίνει αυτή. Ο Άγγελος βρίσκεται σε ευάλωτη κατάσταση και της εξομολογείται όλα όσα κρύβει μέσα του. Η Εύα δεν μπορεί να αντισταθεί στα συναισθήματά της και υποκύπτει στον έρωτα που αισθάνεται για εκείνον. Την επόμενη μέρα, ο Άγγελος νομίζει ότι θα είναι και πάλι μαζί, αλλά η ψυχρή στάση της Εύας, τον απογοητεύει για μια ακόμα φορά.

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