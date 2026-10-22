Με άδειες εξέδρες θα υποδεχθεί η Σερβία τη Γερμανία στις 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Nations League, καθώς η UEFA επέβαλε πειθαρχική ποινή στη σερβική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της σε προηγούμενες αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Η απόφαση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας συνδέεται με περιστατικά ρατσιστικής και μεροληπτικής συμπεριφοράς που καταγράφηκαν στους αγώνες της Σερβίας απέναντι στην Ελλάδα και την Ολλανδία. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Sky Sports, Φλόριαν Πλάτενμπεργκ, η UEFA αποφάσισε να τιμωρήσει τη σερβική πλευρά με τη διεξαγωγή ενός αγώνα χωρίς θεατές.

Η συγκεκριμένη τιμωρία επηρεάζει άμεσα την αναμέτρηση με τη Γερμανία, καθώς κανένας φίλαθλος δεν θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι. Ως εκ τούτου, ούτε οι Γερμανοί υποστηρικτές θα μπορέσουν να βρεθούν στις εξέδρες για να ενισχύσουν την εθνική τους ομάδα στην εκτός έδρας δοκιμασία.

Η ποινή αφορά το σύνολο της αναμέτρησης και όχι μόνο τους φιλοξενούμενους, με τη Σερβία να καλείται να αγωνιστεί χωρίς τη στήριξη του κοινού της σε ένα σημαντικό παιχνίδι της διοργάνωσης.

Το επόμενο ραντεβού της Ελλάδας με τη Σερβία

Στο μεταξύ, η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ξανά τη Σερβία, αυτή τη φορά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στις 21:45, και θα αποτελέσει την τελευταία εντός έδρας υποχρέωση της «γαλανόλευκης» στο Nations League.