Εκκενώθηκαν σήμερα το πρωί σχολεία στον Λόφο Κολωνού, καθώς χτυπήθηκε αγωγός φυσικού αερίου σε σημείο, που βρίσκεται κοντά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια έργων εκσκαφής για την αποκατάσταση βλάβης υπόγειας καλωδίωσης, στο πλαίσιο εργασιών ηλεκτροφωτισμού, χτυπήθηκε σωλήνας αερίου.

Η εκκένωση των σχολείων έγινε για προληπτικούς λόγους, ενώ άμεσα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης.

Σε ανακοίνωση, που εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων και πιο συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρης Χαρλαύτης, σχετικά με το περιστατικό αναφέρεται:

«Σήμερα, 22 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 08:40, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης υπόγειας βλάβης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη συμβολή του πεζόδρομου Διστόμου με την οδό Τριπόλεως, στην 4η Δημοτική Κοινότητα, προκλήθηκε μικρή διαρροή από αγωγό φυσικού αερίου, που δεν είχε τις σχετικές ενδείξεις.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του συνεργείου, ο εν λόγω αγωγός:

– Ήταν μαύρος, χωρίς κίτρινες ρίγες.

– Το πλέγμα σήμανσης ήταν λευκό αντί για κίτρινο, χωρίς καμία ένδειξη φυσικού αερίου.

Οι εργασίες σταμάτησαν αμέσως, ο χώρος ασφαλίστηκε και ενημερώθηκε η Enaon ΕΔΑ. Η παροχή φυσικού αερίου διακόπηκε με το κλείσιμο της βάνας και δεν σημειώθηκε άλλη ζημιά. Στο σημείο προσήλθε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για προληπτικούς λόγους, ενώ εκκενώθηκαν τα γειτονικά σχολεία: το 57ο και το 61ο Δημοτικό Σχολείο και το 55ο και 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών.

Συνεργείο της Enaon ΕΔΑ πραγματοποιεί ήδη την αποκατάσταση του αγωγού. Οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού στο σημείο θα συνεχιστούν μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των διερχομένων και των εργαζομένων».