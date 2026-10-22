Συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι: «Οι δύο χώρες μπορούν να λειτουργήσουν μαζί ως πυλώνες σταθερότητας»

Με τον πρίγκιπα διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, σεΐχη Καλέντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν, συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκαν οι εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών και η αμοιβαία βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων και της επενδυτικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι συζητήθηκε, ακόμη, η ενίσχυση της θετικής δυναμικής των επενδύσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, καθώς έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος άμεσων επενδύσεων ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική οικονομία, που είχε τεθεί το 2022 με τη Στρατηγική Συμφωνία Επενδυτικής Συνεργασίας ανάμεσα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων και το κρατικό επενδυτικό ταμείο ADQ των ΗΑΕ.

Προσθέτουν ότι αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις προοπτικές ενίσχυσης των επενδύσεων και της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και των εφαρμογών της, των υποδομών και της άμυνας.

Στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, υπογράμμισαν την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών αναταράξεων.

«Είναι μεγάλη χαρά υψηλότατε που σας υποδεχόμαστε. Έρχεστε σε μια στιγμή μεγάλων περιφερειακών αναταραχών, αλλά πιστεύω ότι ακριβώς σε τέτοιες στιγμές πρέπει να ενισχύουμε τις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις που έχουν αποφέρει απτά αποτελέσματα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Η σχέση μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι μια σχέση την οποία προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα. Και είμαι ευγνώμων που μας δίνεται η ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την επίσκεψή σας για να την ενισχύσουμε περαιτέρω.Θα υπογραφούν πολύ σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες μεταξύ εταιρειών των χωρών μας».

«Αλλά», όπως είπε, «είναι και ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό του τι συμβαίνει στην περιοχή και να συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούν να συνεργαστούν οι δύο χώρες μας ως πυλώνες σταθερότητας, για να εργαστούμε προς ένα πιο ειρηνικό μέλλον που θα ωφελεί τόσο τις χώρες μας όσο και την περιοχή».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός τον συνεχάρη «για την υποψηφιότητά σας ως γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως γνωρίζετε, η Ελλάδα ασκεί αυτή τη στιγμή, κατά τον μήνα Οκτώβριο, την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επομένως, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία ώστε να διασφαλίσουμε την επίσπευση όλων των διαδικασιών, με στόχο την επίτευξη του πιο επωφελούς αποτελέσματος, το οποίο θα είναι επίσης αποδεκτό από τη Γενική Συνέλευση».

Από την πλευρά του, ο Καλέντ Μπιν Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ αλ Ναχαγιάν δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ. Γιορτάζουμε 50 χρόνια διπλωματικών σχέσεων και είναι μεγάλη τιμή για μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή και προσβλέπω στις συζητήσεις μας σήμερα με πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ».