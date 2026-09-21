Η Αλεξάνδρα Σδούκου ζήτησε από τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποπέμψει τον Νικόλα Φαραντούρη από το ΠΑΣΟΚ, ύστερα από τον χαρακτηρισμό προς το πρόσωπό της που χρησιμοποίησε ο ευρωβουλευτής.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκαν σε εκπομπή του OPEN, όταν ο δεύτερος είπε ότι την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στη ΔΕΠΑ η ίδια «χαριεντιζόταν με υπουργούς».

Η φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Αλεξάνδρας Σδούκου, η οποία λίγο αργότερα ζήτησε την αποπομπή του Νικόλα Φαραντούρη.

Αναλυτικά, ο διάλογος:

Αλεξάνδρα Σδούκου: Σας καλώ να πείτε ονόματα τόση ώρα και μου προσάπτετε χυδαιότητα.

Νικόλας Φαραντούρης: Εγώ λέω ότι το Σώμα το οποίο υπήχθη στην Αρχή Διαφάνειας δεν λειτούργησε είτε από δόλο, είτε από αμέλεια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι της καλής κοινωνίας που εξέθρεψαν αυτά τα φαινόμενα και περνούσαν το κατώφλι των τσαρλατάνων αυτών, είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο στα εκατομμύρια συμπολίτες που τους χαρακτηρίζουν ψεκασμένους.

Α.Σ.: Και εσείς εκεί θα ήσασταν και θα κάνατε παρεούλα με αυτούς αλλά στρίψατε και πήγατε αλλού.

Ν.Φ.: Σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου, υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια.

Α.Σ.: Εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία, επί 20 χρόνια. Ψεύδεστε. Υπηρετώ από το 2004.

Ν.Φ.: Όταν εγώ έδινα μάχη ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 2009 έως το 2019 και νομικός σύμβουλος, εσείς χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς. Όχι σε εμένα αυτά.

Α.Σ: Εκνευριστήκατε, αλλά απάντηση δεν δώσατε.

Δείτε την αντιπαράθεση μετά το 12:25:

Η ανακοίνωση της Αλεξάνδρας Σδούκου

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Αλεξάνδρας Σδούκου:

«Σήμερα υπήρξε ένας πρωτοφανής κατήφορος. Στη διάρκεια της δημόσιας παρουσίας μου έχω μάθει ότι ανταλλάσσεις επιχειρήματα, βάζεις κάτω δεδομένα, αναφέρεσαι στην πολιτική πορεία κάποιου όταν υπάρχουν εμφανείς αντιφάσεις. Ξέρω καλά ότι θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις, ακόμα και τοξικότητα.

Πάντα όμως υπάρχουν κόκκινες γραμμές που κανείς δεν πρέπει να περνά, και όταν τις διαβαίνει κάποιος από εμάς, κανένα κόμμα δεν μπορεί και δεν πρέπει να το αποδέχεται.

Σήμερα συνέβη ακριβώς αυτό, όταν, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής αντιπαράθεσής μου με τον κ. Φαραντούρη, αναφέρθηκε σε μένα και στην επαγγελματική μου πορεία ως δημόσιας υπαλλήλου, καθώς υπηρετώ με ευσυνειδησία τη χώρα και το κράτος από το 2004, με σαφώς υποτιμητικό και σεξιστικό τρόπο που αναπαράγει τα χειρότερα στερεότυπα και τις νοοτροπίες που ανήκουν στο μακρινό παρελθόν.

Χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην περίοδο που υπηρετούσα στο Δημόσιο, μου είπε ότι “χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς”.

Αυτή είναι η συμπεριφορά του κ. Φαραντούρη, αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει μια εργαζόμενη γυναίκα. Σήμερα ήταν η σειρά μου, αύριο θα είναι κάποιας άλλης.

Αυτός όμως είναι ο κ. Φαραντούρης. Το ερώτημα πλέον είναι αν το ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται με τον κ. Φαραντούρη. Αν θεωρεί ότι, μετά από μια τέτοια επίθεση, την ώρα που το εκπροσωπεί, μπορεί να παραμένει μέλος του.

Η ανοχή εδώ σημαίνει συμφωνία. Ο μόνος δρόμος πλέον είναι η αποπομπή του κ. Φαραντούρη, η απομόνωση τέτοιων συμπεριφορών.

Την αναμένω άμεσα από τον κ. Ανδρουλάκη».