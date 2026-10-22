Η Booking.com δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την έναρξη επίσημης έρευνας για τη συμμόρφωση της πλατφόρμας με τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), και ειδικότερα για τα μέτρα που λαμβάνει η πλατφόρμα για την αντιμετώπιση ψευδών καταχωρίσεων και διαδικτυακών απατών.

Στην επίσημη τοποθέτησή της, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Booking.com.

Ειδικότερα, η εταιρεία αναφέρει:

«Η Booking.com συνεργάζεται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει εποικοδομητικά στον διάλογο σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί, στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών δεδομένων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την Booking.com. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεργασία με τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, τις ρυθμιστικές αρχές, τις αρχές επιβολής του νόμου και τους συνεργάτες μας στον κλάδο, με στόχο την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και της διαδικτυακής απάτης, καθώς και την προστασία των ταξιδιωτών και των συνεργατών μας».