«Ενισχύουμε διαρκώς τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας και της χώρας μας και θωρακίζουμε το οικοσύστημα του «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τις προκλήσεις του μέλλοντος» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, κατά την τοποθέτηση του στο συνέδριο “Investopia – Mediterranean Athens“.

Όπως επισήμανε, «η προσέγγισή μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και τη διαμόρφωση στρατηγικής βασίζεται στη συστηματική αξιοποίηση των δεδομένων».

«Σε αυτούς τους άξονες επικεντρωνόμαστε με στόχο να μετριάσουμε τους μακροπρόθεσμους κινδύνους και να διαμορφώσουμε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό πλαίσιο, για ανάπτυξη με ισχυρή προοπτική και ουσιαστικά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις στον τουρισμό λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ΔΑΑ, ανέφερε: «Η Μέση Ανατολή αποτελεί βασικό μοχλό της διεθνούς επιβατικής κίνησής μας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κεντρικό άξονα για τον ρόλο του αεροδρομίου της Αθήνας ως περιφερειακού κόμβου».

Η Αθήνα, όπως είπε, έχει ισχυρή αεροπορική συνδεσιμότητα με τη Μέση Ανατολή, εξυπηρετώντας υπό κανονικές συνθήκες 16 προορισμούς καθημερινά σε 9 χώρες. Παρά τη γεωπολιτική αναταραχή, κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 η περιοχή της Μέσης Ανατολής παρήγαγε το 9% της συνολικής διεθνούς επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου, γεγονός που καταδεικνύει σαφώς την ανθεκτικότητα της συγκεκριμένης αγοράς.

«Οι χώρες του Κόλπου, και ιδιαίτερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξακολουθούν, παρά τις επιχειρησιακές προκλήσεις και την αβεβαιότητα, να επιδεικνύουν ισχυρή δυναμική και ζήτηση, καθιστώντας τη Μέση Ανατολή βασικό πυλώνα του μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού του αεροδρομίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΔΑΑ κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης.