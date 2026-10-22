Μια ασυνήθιστη στιγμή με πρωταγωνιστή τον Χάρι Στάιλς καταγράφηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όταν ο διάσημος τραγουδιστής είχε μια έντονη αντιπαράθεση με άνδρα που επιχείρησε να του ζητήσει αυτόγραφο. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και καταγράφηκε σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, με τον καλλιτέχνη να φαίνεται ιδιαίτερα ενοχλημένος από την επιμονή του άνδρα.

Στα πλάνα, ο άνδρας κρατά στα χέρια του το άλμπουμ «Fine Line» του Χάρι Στάιλς, ενώ οι δυο τους έχουν μια έντονη συνομιλία. Δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την αντιπαράθεση, ωστόσο σε κάποιο σημείο διακρίνεται ένα τρίτο πρόσωπο να μπαίνει ανάμεσά τους, προσπαθώντας να αποκλιμακώσει την ένταση.

😳 Harry Styles goes off on man asking for autograph on NYC street. 🎥: TheImageDirect https://t.co/zHIUDlG4sl — TMZ (@TMZ) October 21, 2026

Όταν ο τραγουδιστής επιχειρεί να απομακρυνθεί, ο άνδρας συνεχίζει να τον ακολουθεί, περπατώντας δίπλα του και προσπαθώντας να τραβήξει ξανά την προσοχή του. Ο Χάρι Στάιλς, ωστόσο, φαίνεται να μην επιθυμεί να συνεχίσει τη συζήτηση, αποφεύγοντας να ανταποκριθεί στην επιμονή του.

Το περιστατικό προκαλεί εντύπωση, καθώς ο Χάρι Στάιλς συνηθίζει να ανταποκρίνεται θετικά στους θαυμαστές του. Μάλιστα, μόλις μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, είχε σταματήσει για να υπογράψει αυτόγραφο σε έναν θαυμαστή του, λίγο πριν μπει στο Madison Square Garden για να παρακολουθήσει αγώνα των New York Knicks.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό τι ειπώθηκε μεταξύ των δύο ανδρών ούτε ποιος ήταν ο λόγος που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του τραγουδιστή.