Συνέντευξη Τύπου για την υπόθεση που έχει σοκάρει το ελληνικό μπάσκετ παραχώρησε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, τοποθετούμενος για τις καταγγελίες, τα μηνύματα αλλα και τις κατηγορίες περί σκευωρίας.

Συγκεκριμένα ο γνωστός δικηγόρος αναφέρθηκε στην καταγγελία που είχε κάνει το Μαρούσι τον περασμένο Απρίλιο σχετικά με πιθανό ασυμβίβαστο στην ιδιότητα του προέδρου της ΕΟΚ. Παράλληλα, στάθηκε στα γραπτά μηνύματα που, όπως τόνισε, περιλαμβάνονται στην υπόθεση και αφορούν ορισμούς διαιτητών.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Γυρνάω στον Απρίλιο. Είχαμε κάνει μία καταγγελία από την πλευρά της ΚΑΕ Αμαρουσίου ότι υπήρχε ασυμβίβαστο, ουσιαστικό, στην ιδιότητα του προέδρου της Ομοσπονδίας Μπάσκετ και να είναι αφανής εταίρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε μία άλλη ομάδα, που αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία στην Πάτρα. Δικαιωθήκαμε σε αυτή την καταγγελία. Η αρμόδια Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού έκρινε ότι πράγματι ο πραγματικός ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος ήταν ο κύριος Λιόλιος. Παράλληλα εκείνη την ημέρα σας είπα ότι υπάρχουν και γραπτά μηνύματα ότι φαίνεται ότι ο κύριος Λιόλιος έχει προνομιακή ενημέρωση από στελέχη της ΚΕΔ, όπου έχει πληροφορίες για τους ορισμούς διαιτητών στους αγώνες. Και μάλιστα ο ίδιος με γραπτό μήνυμα έλεγε ‘απόρρητο αυτό που λέω’, στον τότε συνεργάτη του, κύριο Παπαθεοδώρου. Δεχθήκαμε επιθέσεις, έγιναν μηνύσεις κατά στελεχών και νομίμων εκπροσώπων της ΚΑΕ Αμαρουσίου, ότι με τη χρήση των μηνύματων παραβιάστηκαν δήθεν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Είπα τότε ότι είναι η νομολογία του Αρείου Πάγου σύμμαχός μας. Μπορούν δηλαδή τα γραπτά μηνύματα να χρησιμοποιηθούν αποδεικτικά όταν από αυτά προκύπτουν πράξεις που είναι ποινικά και αστικά αξιόλογες. Έχουμε μία δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος προσώπων με βάση μηνύματα, γραπτά μηνύματα. Δεν έχουμε αποδείξεις που στηρίζονται σε μία καταγγελία ενός ανθρώπου που δεν έχει κανένα αποδεικτικό μέσο δίπλα του. Σε αυτή την υπόθεση είναι δομημένη η κατηγορία σε γραπτά μηνύματα τα οποία έχουν ανταλλαγεί, ανάμεσα σε διάφορους ανθρώπους καταγγέλλοντες και σε αυτούς που είναι κατηγορούμενοι.

Ασκήθηκε μία ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, όπου προβλέπεται ποινή κάθειρξης έως 10 χρόνια, όταν κάποιοι επιχειρουν να χειραγωγήσουν τα αποτελέσματα σε αγώνες, όταν κάποιοι θέλουν και έχουν σκοπό να υπάρχει πέρα από τη χειραγώγηση και στοιχηματισμός. Επειδή τα στοιχεία είναι πολύ ισχυρά, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και οι κατηγορούμενοι δεν εκλήθησαν με απλή κλήση κατηγορουμένου, αλλά με εντάλματα συλλήψεως. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι όταν ένας Ανακριτής εκδίδει ένταλμα σύλληψης, όχι μόνο έχει πολύ ισχυρά στοιχεία στη διάθεσή του, όχι μόνο στοιχειοθετούνται οι κατηγορίες, αυτές οι φοβερές για δωροδοκία, δωροληψία, χειραγώγηση αγώνων, στοιχηματισμό, από ανθρώπους που θα έπρεπε να προστατεύουν το άθλημα, αλλά συγχρόνως πέρα από τη βασιμότητα των κατηγοριών, σε επίπεδο σοβαρών ενδείξεων, πρέπει να έχουμε σοβαρές ενδείξεις.

Παράλληλα εκείνη την ημέρα σας είπα ότι υπάρχουν και γραπτά μηνύματα ότι φαίνεται ότι ο κύριος Λιόλιος έχει προνομιακή ενημέρωση από στελέχη της ΚΕΔ, όπου έχει πληροφορίες για τους ορισμούς διαιτητών στους αγώνες. Και μάλιστα ο ίδιος με γραπτό μήνυμα έλεγε ‘απόρρητο αυτό που λέω’, στον τότε συνεργάτη του, κύριο Παπαθεοδώρου. Δεχθήκαμε επιθέσεις, έγιναν μηνύσεις κατά στελεχών και νομίμων εκπροσώπων της ΚΑΕ Αμαρουσίου, ότι με τη χρήση των μηνύματων παραβιάστηκαν δήθεν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Είπα τότε ότι είναι η νομολογία του Αρείου Πάγου σύμμαχός μας. Μπορούν δηλαδή τα γραπτά μηνύματα να χρησιμοποιηθούν αποδεικτικά όταν από αυτά προκύπτουν πράξεις που είναι ποινικά και αστικά αξιόλογες. Έχουμε μία δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος προσώπων με βάση μηνύματα, γραπτά μηνύματα. Δεν έχουμε αποδείξεις που στηρίζονται σε μία καταγγελία ενός ανθρώπου που δεν έχει κανένα αποδεικτικό μέσο δίπλα του. Σε αυτή την υπόθεση είναι δομημένη η κατηγορία σε γραπτά μηνύματα τα οποία έχουν ανταλλαγεί, ανάμεσα σε διάφορους ανθρώπους καταγγέλλοντες και σε αυτούς που είναι κατηγορούμενοι.

Ασκήθηκε μία ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, όπου προβλέπεται ποινή κάθειρξης έως 10 χρόνια, όταν κάποιοι επιχειρουν να χειραγωγήσουν τα αποτελέσματα σε αγώνες, όταν κάποιοι θέλουν και έχουν σκοπό να υπάρχει πέρα από τη χειραγώγηση και στοιχηματισμός. Επειδή τα στοιχεία είναι πολύ ισχυρά, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και οι κατηγορούμενοι δεν εκλήθησαν με απλή κλήση κατηγορουμένου, αλλά με εντάλματα συλλήψεως. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι όταν ένας Ανακριτής εκδίδει ένταλμα σύλληψης, όχι μόνο έχει πολύ ισχυρά στοιχεία στη διάθεσή του, όχι μόνο στοιχειοθετούνται οι κατηγορίες, αυτές οι φοβερές για δωροδοκία, δωροληψία, χειραγώγηση αγώνων, στοιχηματισμό, από ανθρώπους που θα έπρεπε να προστατεύουν το άθλημα, αλλά συγχρόνως πέρα από τη βασιμότητα των κατηγοριών, σε επίπεδο σοβαρών ενδείξεων, πρέπει να έχουμε σοβαρές ενδείξεις.

λοι περιμένουμε την καταδικαστική απόφαση, εάν και εφόσον υπάρξει, γιατί εγώ είμαι ο τελευταίος που θα αμφισβητήσω το τεκμήριο αθωότητας. Αν με ακούν τώρα άνθρωποι, διαιτητές ή παράγοντες, που έχουν μπλεχτεί σε αυτές τις ζοφερές ιστορίες έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και με την Αστυνομία και με την Ανακρίτρια και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Θα έχουν ποινική ασυλία. Αυτό που όλοι θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θρυμμάτισαν την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ. Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι που θα έπρεπε να προστατεύουν αυτόν τον θεσμό να βλέπουμε να συμμετέχουν στη χειραγώγησή του. Ειλικρινά είμαι σε πολύ δυσάρεστη θέση αυτή τη στιγμή.

Όταν τον Απρίλιο κάναμε την καταγγελία δεν περίμενα τα στοιχεία που θα προκύψουν μετά. Εμείς δεν έχουμε καταθέσει σαν Μαρούσι ούτε μηνυτήρια αναφορά κατά των κατηγορουμένων, γιατί δεν είχαμε τα στοιχεία. Αλλά κάναμε μία καταγγελία μόνο όπου δείξαμε ότι κάτι υπάρχει όσον αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ και τη σχέση του με τη διαιτησία. Την καταγγελία την στείλαμε σε πολλούς φορείς και στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, η οποία είναι ένας οργανισμός, μία υπηρεσία μέσα στο Υπουργείο Αθλητισμού και αυτοί διαβίβασαν την καταγγελία μας. Θέλω να συγχαρώ δημόσια τον κύριο Βρούτση, γιατί είναι ένας άνθρωπος που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να θωρακίσει την αξιοπιστία των αθλημάτων και βλέπω ότι το κάνει με έργα και όχι με λόγια μόνο. Είμαστε στην αρχή αυτής της υπόθεσης.

Ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι έχει κάποια μικρή αξία. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες αυτή τη στιγμή που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εμείς σαν Μαρούσι δεν είχαμε σαν στόχο να εξυπηρετήσουμε καμία ομάδα. Ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε το Μαρούσι, ούτε την ΑΕΚ, ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε τον Άρη. Θέλαμε μόνο το ιδεώδες του ευ αγωνίζεσθαι. Θέλουμε να πανηγυρίζουμε όταν η ομάδα μας είναι καλύτερη, όχι όταν βοηθιέται από τη διαιτησία. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω δεν υποστηρίζουμε την κατηγορία. Εμείς το καθήκον μας το ολοκληρώσαμε.

Οι φήμες ότι μπορεί να εμπλέκονται στη δικογραφία αυτή παράγοντες του Ολυμπιακού δεν ισχύουν και θέλω να είμαι συνεπής γιατί όλοι ξέρουν ότι όταν εγώ χειρίζομαι μία υπόθεση δεν θα κινηθώ ούτε με την πολιτική μου ιδεολογία, ούτε με τα οπαδικά μου συμφέροντα. Κοιτάζω μόνο να να εκπληρώσω τον στόχο και την εντολή που έχω. Δεν ανταποκρίνεται επίσης ότι μέσα από τους διαλόγους και τα μηνύματα εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Εμπλέκονται όμως διαιτητές που με τα σφυρίγματά τους έχουν προκαλέσει στους φιλάθλους τεράστια επεισόδια. Είναι οι πηγές του κακού. Άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί ότι μεροληπτούν είναι πρωταγωνιστές σε αυτή τη δικογραφία με στοιχεία. Αυτό για εμάς και για εμένα προσωπικά, που δέχθηκα επιθέσεις, ύβρεις, απειλές, όπως και άλλοι που είναι μέσα στο Μαρούσι, δεν μας αγγίζουν.

Δεν με ευχαριστούν οι ύβρεις και οι απειλές, αλλά εγώ 38 χρόνια συνεχίζω αυτή τη δουλειά. Ας σταματήσουν να βρίζουν γιατί δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Ίσα ίσα μου δίνουν τη δύναμη και την ώθηση να είμαι πιο αποτελεσματικός στο έργο το οποίο μου έχουν αναθέσει και μάλιστα όταν εκπορεύονται αυτές οι ύβρεις από ανθρώπους που είναι τώρα κατηγορούμενοι. Θα τους σεβαστώ, δεν πρόκειται ποτέ να τους αδικήσω, ξέρω πώς αισθάνονται όταν οι χειροπέδες σου στερούν την ελευθερία, αλλά ας καθίσουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και να μην συνεχίσουν να βρίζουν και να απειλούν ανωνύμως. Γιατί αν υπερβούν οι ύβρεις και οι απειλές κάποιο όριο, η ανωνυμία τους εύκολα μπορεί να τερματιστεί.

Η έρευνα συνεχίζεται μπορεί ο αριθμός να αυξηθεί. Ο Ανακριτής έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις κατηγορίες και σε άλλα πρόσωπα, όπως και να ζητήσει την άσκηση ποινικών διώξεων και για άλλα αδικήματα. Έμαθα από δημοσιογραφικές πηγές ότι η δίωξη που ασκήθηκε είναι για την δωροδοκία, δωροληψία, στημένους αγώνες, χειραγώγηση αγώνων κατ’ εξακολούθηση. Αυτό σημαίνει το εξής: Ενώ στα αδικήματα που η ποινή είναι έως δέκα χρόνια απαγορεύεται η προσωρινή κράτηση, όταν το αδίκημα τελείται κατ’ εξακολούθηση, η προσωρινή κράτηση επιτρέπεται. Είμαστε μπροστά σε κατηγορίες, που μπορεί να διαταχθεί προσωρινή κράτηση.

Προσωπικά αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι να πάνε άνθρωποι στη φυλακή, γιατί ξέρω τι είναι η φυλακή. Δεν εύχομαι, ούτε προτρέπω κανέναν δημόσια να διαταχθούν εντάλματα προσωρινής κρατήσεων. Αυτό που εύχομαι είναι να επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Όσοι εμπλέκονται και είναι κατηγορούμενοι μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση αμετακλήτως, γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι θα οδηγθεί στα δικαστήρια, εύχομαι να απαγορευτεί στους εμπλεκόμενους να έχουν οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ, μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση, ούτε προσωρινές κρατήσεις, ούτε τίποτα άλλο, μόνο μακριά από το άθλημα.

Θα δω όταν κυκλοφορήσει η δικογραφία και μάθουμε ακριβώς τις κατηγορίες, αν υπάρχουν και παιχνίδια που το Μαρούσι είναι αμέσως παθών από τους κατηγορούμενους σε έναν αγώνα, τότε θα δηλώσουμε και υποστήριξη της κατηγορίας και θα γίνουμε διάδικοι στη δίκη. Μέχρι στιγμής αυτό δεν το ξέρω».