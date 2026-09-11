Υπάρχει μια κατηγορία μαθητών που δεν χωρά σε νόρμες. Είναι τα παιδιά που τελειώνουν τις ασκήσεις του σχολείου σε λίγα λεπτά, που κάνουν ερωτήσεις που αμήχανα προσπαθούν να απαντήσουν οι ενήλικες και που αναζητούν απεγνωσμένα ερεθίσματα για να διοχετεύσουν την περιέργειά τους.

Για αυτά τα παιδιά, η πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση δεν είναι απλώς μια εκπαιδευτική πολυτέλεια, αλλά ζωτική ανάγκη. Και για 13η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς φροντίζει ώστε αυτή η ανάγκη να μην προσκρούει σε οικονομικά εμπόδια, ανανεώνοντας τη στρατηγική της συνεργασία με το Κέντρο για Χαρισματικά – Ταλαντούχα Παιδιά (CTY Greece) του Κολλεγίου Ανατόλια.

Η αριστεία δεν είναι προνόμιο των λίγων

Από το 2014 έως σήμερα, η Lidl Ελλάς έχει προσφέρει 564 υποτροφίες σε παιδιά με υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Πρόκειται για μαθητές που πέτυχαν στις απαιτητικές εξετάσεις του CTY Greece, αλλά οι οικογένειές τους δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν το κόστος των πρωτοποριακών θερινών προγραμμάτων.

Η αξία αυτής της προσφοράς δεν αποτιμάται μόνο σε συναίσθημα, αλλά και με επιστημονικά δεδομένα. Σύμφωνα με τη μελέτη κοινωνικής απόδοσης SROI (Social Return on Investment) που πραγματοποιήθηκε με τη συμβουλευτική της EY Ελλάδος:

Η συνολική κοινωνική αξία που παρήχθη (2014-2020) άγγιξε τα 2,0 εκατ. ευρώ .

. Για κάθε 1 € που επένδυσε η Lidl Ελλάς στο πρόγραμμα, επιστράφηκε στην κοινωνία αξία ύψους 3,7 €.

«Food for Thought»: Μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει τις πραγματικές ιστορίες

Τι συμβαίνει όταν το ταλέντο ενός παιδιού συναντά την κατάλληλη ευκαιρία; Την απάντηση δίνει η Lidl Ελλάς μέσα από τη νέα της σειρά μίνι ντοκιμαντέρ με τίτλο «Food for Thought».

Το 1ο επεισόδιο της σειράς είναι αφιερωμένο στα 13 χρόνια σύμπραξης και στήριξης στο CTY Greece. Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, ζωντανές εικόνες από τα εργαστήρια και τις εμπειρίες των ίδιων των παιδιών, το ντοκιμαντέρ φωτίζει πώς η πρόσβαση στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική γνώση μετατρέπεται σε πραγματικές ευκαιρίες ζωής.

Στο επεισόδιο μιλούν οι ίδιοι οι μαθητές για τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκόμισαν, καθώς και οι εκπαιδευτικοί και οι άνθρωποι πίσω από τη λειτουργία του προγράμματος. Για το όραμα και τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας τοποθετούνται επίσης:

Η Δρ. Γεωργία Τσουλφά , Διευθύντρια CTY Greece του Ανατόλια

, Διευθύντρια CTY Greece του Ανατόλια Ο Δρ. Πάνος Βλάχος , Πρόεδρος του Ανατόλια

, Πρόεδρος του Ανατόλια Ο Μίλτος Φοροζίδης , CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς

, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς Η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς

Το 1ο επεισόδιο της σειράς «Food for Thought» είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της Lidl Ελλάς στο YouTube.

Εκπαίδευση με το βλέμμα στις προκλήσεις του σήμερα

Η συνεργασία αυτή δεν περιορίζεται στην κάλυψη των διδάκτρων. Η Lidl Ελλάς συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία και εξέλιξη σύγχρονων μαθημάτων που συνδέονται με τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας:

«Genetics and Food: From Molecule to Medicine» : Ένα βιωματικό εργαστηριακό μάθημα που ξεκινά από την αριστοτελική φιλοσοφία «είμαστε ό,τι τρώμε». Οι μαθητές εκπαιδεύονται σε τεχνικές PCR για την ασφάλεια των τροφίμων, αναλύουν τη χημεία της διατροφής και εξετάζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κτηνοτροφίας.

: Ένα βιωματικό εργαστηριακό μάθημα που ξεκινά από την αριστοτελική φιλοσοφία «είμαστε ό,τι τρώμε». Οι μαθητές εκπαιδεύονται σε τεχνικές PCR για την ασφάλεια των τροφίμων, αναλύουν τη χημεία της διατροφής και εξετάζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κτηνοτροφίας. «Human Rights and Business Ethics»: Εμπνευσμένο από τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις δεσμεύσεις της Lidl Ελλάς, το πρόγραμμα φέρνει τους νέους σε επαφή με τα νομικά πλαίσια, την εταιρική υπευθυνότητα και την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον επιχειρηματικό στίβο.

Ένα δίκτυο που αγκαλιάζει όλη την Ελλάδα

Με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (ως συμβούλου προγράμματος) και ως μέλος του European Council of High Ability (ECHA), το CTY Greece έχει καταφέρει από το 2013 να δημιουργήσει έναν τεράστιο εκπαιδευτικό πυρήνα.

Περισσότεροι από 20.500 μαθητές έχουν διαγωνιστεί σε 40 εξεταστικά κέντρα (σε 28 πόλεις, 9 νησιά και την Κύπρο), ενώ πάνω από 8.000 παιδιά έχουν παρακολουθήσει τα προγράμματά του — με το 51% των συμμετεχόντων στα θερινά τμήματα να λαμβάνει υποτροφία.

Συνεχίζοντας να στηρίζει τα ετήσια weekend teasers, τα open days, την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών ενοτήτων αλλά και την οπτικοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών μέσα από παραγωγές όπως το «Food for Thought», η Lidl Ελλάς αποδεικνύει ότι η πραγματική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη χτίζεται με διάρκεια, συνέπεια και ουσιαστική επένδυση στο πιο πολυτίμητο κεφάλαιο της χώρας: τη νέα γενιά.