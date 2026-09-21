Προβάδισμα 9,9 μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛ.Α.Σ. στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,3%, καταγράφοντας άνοδο 0,3 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται στο 14,4%, καταγράφοντας μικρές απώλειες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, έχοντας ενισχύσει το ποσοστό του κατά 0,7 μονάδες.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,4%, το ΚΚΕ με 6,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 3,1%.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει σημαντική υποχώρηση σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν στην αντίστοιχη μέτρηση της Alco είχε καταγραφεί στο 7,8%.

Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα κατά της ακρίβειας

Η δημοσκόπηση καταγράφει και τις απόψεις των πολιτών για τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Μόλις 9% εκτιμά ότι τα μέτρα για τη μείωση των τιμών στα προϊόντα απέδωσαν «αρκετά» ή «πολύ», ενώ το 77% δηλώνει ότι δεν είδε σημαντική αλλαγή από τα μέτρα με τους κωδικούς στα προϊόντα.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 13% εκτιμά ότι θα βοηθήσουν την οικογένεια «αρκετά» ή «πολύ», ενώ το 48% έχει αντίθετη άποψη.

Ποιον θεωρούν πιο αξιόπιστο για την εφαρμογή των μέτρων

Στο ερώτημα ποιος θεωρείται πιο αξιόπιστος μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη, Αλέξη Τσίπρα και Νίκου Ανδρουλάκη για την εφαρμογή όσων ανακοίνωσαν από τη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός συγκεντρώνει 27%.

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 14,5%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,5%.

Σε σχέση με το ποιο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ θεωρείται περισσότερο εφαρμόσιμο και ρεαλιστικό, το 23% επιλέγει το πρόγραμμα της ΝΔ, το 12% εκείνο του ΠΑΣΟΚ και το 10% της ΕΛ.Α.Σ.

Ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας

Στο ερώτημα για το ποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 22%, ο Αλέξης Τσίπρας 14% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%.

Πρώτη επιλογή, ωστόσο, είναι ο «κανένας», με 27%.

Πώς αξιολογούν την κυβέρνηση

Σε ό,τι αφορά την απόδοση της κυβέρνησης, το 58% των ερωτηθέντων απαντά «καθόλου», το 21% «λίγο» και το 20% «πολύ/αρκετά».

Στο ερώτημα εάν η ΝΔ θα πρέπει να λάβει μία ακόμη ευκαιρία στη διακυβέρνηση της χώρας, το 67% τάσσεται υπέρ της αλλαγής κυβέρνησης, ενώ το 25% υπέρ μιας ακόμη κυβέρνησης της ΝΔ.

Η ίδια μέτρηση καταγράφει, παράλληλα, τις μεταβολές στην εικόνα των κομμάτων μετά την παρουσία τους στη ΔΕΘ, με το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζει βελτίωση στην αξιολόγηση της εικόνας του από τους πολίτες.