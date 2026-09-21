Σοκ έχει προκαλέσει στην Ηγουμενίτσα η δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου σε ποδηλατόδρομο της περιοχής. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος αρχικά επιχείρησε να παρουσιάσει στις Αρχές ένα διαφορετικό σενάριο για όσα συνέβησαν, τελικά ομολόγησε την πράξη του.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 25χρονη έφερε 10 τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, τραύματα στη ράχη, τον θώρακα, την κοιλιά και το πόδι, καθώς και αμυντικό τραύμα στο αριστερό χέρι.

Ο 27χρονος, ο οποίος είχε υπάρξει σύντροφός της, φέρεται να συναντήθηκε μαζί της προκειμένου, όπως υποστήριξε αρχικά, να συζητήσουν για οικονομικές διαφορές. Ωστόσο, η συνάντηση κατέληξε στη δολοφονία της νεαρής γυναίκας.

Το τηλεφώνημα στην Αστυνομία και το σενάριο της επίθεσης

Μετά το έγκλημα, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, σκηνοθετώντας επίθεση σε βάρος του ίδιου και της 25χρονης, όπως είχε κάνει και ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος όταν βρέθηκε φιμωμένος, ενώ ο ίδιος είχε ήδη σκοτώσει τη γυναίκα του Καρολάιν και είχε κρεμάσει το σκυλί τους.

Στις 21:44 τηλεφώνησε στην Αστυνομία και υποστήριξε ότι είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερα άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά.

«Μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι», φέρεται να είπε, ζητώντας βοήθεια.

Το τηλεφώνημά του έγινε μόλις πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση των Αρχών για μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις της.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 27χρονο τραυματισμένο. Τα τραύματα που έφερε, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να τα είχε προκαλέσει ο ίδιος, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει το σενάριο της επίθεσης.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν τον σουγιά που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 27χρονος τον είχε πετάξει καθώς απομακρυνόταν από το σημείο.

Οι αντιφάσεις και η ομολογία

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Εκεί οι αστυνομικοί άρχισαν να του κάνουν ερωτήσεις για τις συνθήκες της επίθεσης που είχε περιγράψει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι απαντήσεις του παρουσίαζαν αντιφάσεις, ενώ αρχικά έκανε λόγο για οικονομικές διαφορές.

Μετά από περίπου τρεις ώρες ερωτήσεων, ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ο ίδιος σκότωσε την πρώην σύντροφό του.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο των στοιχείων και κυρίως τι προηγήθηκε της συνάντησης των δύο πρώην συντρόφων.

Είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν

Ο 27χρονος και η 25χρονη είχαν διατηρήσει σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει περίπου έναν μήνα πριν από το φονικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, ο 27χρονος ταξίδεψε από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συναντήσει την πρώην σύντροφό του. Το γεγονός ότι φέρεται να είχε μαζί του μαχαίρι αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για το αν η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη.

Η σπιτονοικοκυρά της 25χρονης περιέγραψε στο MEGA τη σχέση του ζευγαριού, σημειώνοντας ότι δεν είχε αντιληφθεί εντάσεις μεταξύ τους.

«Ξεχωριστή, πάρα πολύ καλή, και αυτός ήσυχος φαινότανε. […] Δεν τους ακούσαμε ούτε να μαλώνουν ούτε τίποτα. Αλλά τώρα στο τέλος χώρισαν», ανέφερε.

Τα όνειρα της 25χρονης που έμειναν στη μέση

Η Πηνελόπη εργαζόταν σε εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στην Ηγουμενίτσα και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της.

«Η Πηνελόπη ήταν ένα πολύ καλό κορίτσι. Όλοι είμαστε συντετριμμένοι αυτή τη στιγμή. Θα έφευγε από εμάς, θα πήγαινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της με ένα μεταπτυχιακό», δήλωσε ο εργοδότης της.

Τραγική φιγούρα είναι η μητέρα της 25χρονης, η οποία είχε χάσει τον σύζυγό της πριν από δύο χρόνια και τώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον θάνατο της κόρης της. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία της νεαρής γυναίκας.