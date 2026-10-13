Τη στυγνή ομολογία του 46χρονου Ντέιβιντ Μπαράκλοου ότι δολοφόνησε την 37χρονη σύζυγό του, Καρολάν, έχει καταγράψει βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε αστυνομικό τμήμα στη Βρετανία.

Στο βίντεο, που είδε το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ο 46χρονος να μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα και αφού λέει ότι ήθελε να αυτοκτονήσει, στη συνέχεια να ομολογεί «σκότωσα τη γυναίκα μου».

A man who killed his wife and hid her body in a freezer has been handed a life sentence for her murder.



37-year-old Carolann Barraclough was found dead in March, with David Barraclough admitting her murder at Leeds Crown Court on Tuesday just as his trial was due to get… pic.twitter.com/dEoa1BHNQq — Hits Radio News (@HitsRadioNews) October 9, 2026

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η δολοφονία της 37χρονης, μητέρας τριών παιδιών, τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε γίνει περίπου 15 ημέρες πριν από την ομολογία του Μπαράκλοου.

Ο 46χρονος συζυγοκτόνος αφού τη χτύπησε και τη σκότωσε με σφυρί, έδεσε τη σορό της με ταινία, την τύλιξε με πάπλωμα και στη συνέχεια την έβαλε σε καταψύκτη.

Μάλιστα, ο ίδιος συνέχισε να στέλνει μηνύματα από το κινητό της σε μια από τις κόρες της, προκειμένου να θεωρηθεί ότι η σύζυγός του είναι ζωντανή και ανάρρωνε από μια ασθένεια στο νοσοκομείο.

Μετά τη φρικτή δολοφονία, ο Ντέιβιντ Μπαράκλοου άρχισε να αναζητά συνοδούς επί πληρωμή στο διαδίκτυο, εγγράφηκε σε εφαρμογή γνωριμιών και ξόδευε τα χρήματα της συζύγου του σε τοπικές παμπ.

Στους αστυνομικούς, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι ήταν «θύμα» και «ένα αγόρι 108 κιλών που κανείς δεν θα πιστέψει».

Την περασμένη Παρασκευή, δικαστήριο του Λιντς καταδίκασε τον Μπαράκλοου σε κάθειρξη 21 ετών και έξι μηνών, με τον δικαστή να χαρακτηρίζει «κυνικό» τον ισχυρισμό του περί κακοποίησης.

«Έπλεξε έναν ιστό από ψέματα για να εξηγήσει την εξαφάνιση της συζύγου του, λέγοντας στα παιδιά του και σε άλλους ότι ήταν άρρωστη και λάμβανε θεραπεία, στέλνοντας μηνύματα από το κινητό της για να συντηρήσει αυτή την ψεύτικη ιστορία. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να επιτρέψει στην κόρη της να ανταλλάσσει μηνύματα με το κινητό της μητέρας της, πιστεύοντας ότι επικοινωνούσε με εκείνη και όχι μαζί του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικαστής.