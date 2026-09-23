Αρχίζει σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου η δίκη για την εν ψυχρώ δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, την 1η Απριλίου 2024, με θεατές αστυνομικούς, στους οποίους είχε καταφύγει για βοήθεια το θύμα.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση δολοφονίας της 28χρονης από τον σύντροφό της, έχει ένα εξαιρετικά οδυνηρό στοιχείο που της προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλες δολοφονίες γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Το έγκλημα έγινε μπροστά στα μάτια αστυνομικών.

Η Κυριακή «έκανε ό,τι έπρεπε». Πήγε στις αρχές, ζήτησε όπως μπορούσε, βοήθεια. Πλην όμως δεν την έλαβε. Έσβησε έξω από το Τμήμα χτυπημένη από το μαχαίρι του άντρα που μέχρι πρότινος ζούσαν μαζί.

Στο εδώλιο, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και πέντε έτη φυλάκισης.

Ο 40χρονος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ίδια χρήση.

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κλήθηκαν να απαντήσουν αν είχε συνείδηση της αποτρόπαιης πράξης του ο δράστης, ή αν εξαιτίας της συνδρομής ψυχικής νόσου, φαρμάκων και αλκοόλ, δεν είχε ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του.

Ομόφωνα η απάντησή τους ήταν αρνητική. Δεν αναγνώρισαν μειωμένο καταλογισμό στον κατηγορούμενο.

Το ζήτημα του καταλογισμού φαίνεται πως θα είναι το σημείο αιχμής και στη δίκη που αρχίζει σήμερα, καθώς η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη.

Η πλευρά της οικογένειας της Κυριακής αρνείται καθ’ ολοκληρίαν αυτόν τον ισχυρισμό. Ήδη όπως επισημαίνουν: «Προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό η σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί “ακαταλόγιστου”».

Όπως σημείωσαν σε Δελτίο Τύπου ενόψει της έναρξης της δίκης, «ο δράστης εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα».

Στο παραπεμπτικό βούλευμα, οι δικαστές είναι απολύτως σαφείς ως προς την ψυχική κατάσταση του δράστη: «Διέπραξε το έγκλημα με νηφαλιότητα, μετά την επίμονη και συστηματική παρακολούθηση της 28χρονης τόσο την ίδια εκείνη ημέρα, όσο και την προηγουμένη».

Απαντούν ξεκάθαρα, επίσης, όπως έκρινε εν συνεχεία και το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε την Κυριακή «επειδή η 28χρονη διέκοψε τη σχέση τους, πριν από δύο μήνες, εξαιτίας της κακοποιητικής του συμπεριφοράς».

Στην ανακοίνωσή τους, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της μητέρας του 28χρονου θύματος αναφέρονται ακόμη στη μη επιστροφή προσωπικών αντικειμένων της Κυριακής στη μητέρα της, καθώς και σε ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, αφορούν την παραβίαση προσωπικών δεδομένων και το stalking.

Παράλληλα, θέτουν ζήτημα περαιτέρω διερεύνησης καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που, κατά την άποψή τους, δικαιολογούν νέα δικαστική εξέταση του συγκεκριμένου σκέλους.

Η δίκη των τεσσάρων αστυνομικών

Ως προς τις πράξεις και παραλείψεις των αστυνομικών στην τραγική κατάληξη της 28χρονης, αξίζει να σημειωθεί πως σχηματίστηκε χωριστή δικογραφία.

Μετά από ποινική έρευνα, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως.

Στο εδώλιο παραπέμπονται η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο φρουρός στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της Άμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην Κυριακή Γρίβα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».