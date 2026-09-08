Εδώλιο «δείχνει» το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για τους τέσσερις αστυνομικούς που βρέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024, την ώρα της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.

Ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό ο καταδικασμένος για τη δολοφονία πρώην σύντροφός της, οι δικαστές, με βούλευμά τους, παραπέμπουν σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της Άμεσης Δράσης που απάντησε στην άτυχη Κυριακή πως το περιπολικό δεν είναι ταξί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παραπεμπτικό βούλευμα αναφέρεται πως οι κατηγορούμενοι «ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης».

Για τους κατηγορούμενους, που είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως διά παραλείψεως, αποφασίστηκε η διατήρηση των περιοριστικών όρων που τους είχαν επιβληθεί μετά τις απολογίες τους.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνεται εκτενή αναφορά στον τρόπο που λειτούργησαν τη μοιραία ημέρα οι αστυνομικοί, ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία, στα λάθη και τις παραλήψεις τους.

Οι δικαστές φέρονται να αναφέρουν πως ο αστυνομικός που βρισκόταν στη σκοπιά του αστυνομικού τμήματος δεν ήταν σε ετοιμότητα, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρων ο πρώην σύντροφος της Κυριακής κινήθηκε πεζός κρατώντας μαχαίρι, την πλησίασε, ενώ βρισκόταν σε απόσταση 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, και της επιτέθηκε με σφοδρότητα.

Για την επόπτρια, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώνεται ότι, ενώ η Κυριακή Γρίβα προέβη στην καταγγελία ότι ο πρώην σύντροφός της είναι έξω από το σπίτι της και ζήτησε αστυνομική συνοδεία, δηλαδή περιπολικό γιατί φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν τη βοήθησε και δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει ώστε να προστατευτεί η κοπέλα. Επιπλέον, σύμφωνα με τους δικαστές, η κατηγορούμενη αξιωματικός έπρεπε να διαπιστώσει και το επίπεδο κινδύνου που διέτρεχε η άτυχη Κυριακή.

Ο αξιωματικός υπηρεσίας αναφέρεται πως έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για να εντοπίσουν τον δράστη, καθώς και να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού, προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή στο σπίτι της με ασφάλεια. Μάλιστα, στο βούλευμα επισημαίνεται ότι υπήρχε περιπολικό στο Τμήμα που το επίμαχο χρονικό διάστημα ήταν διαθέσιμο.

Για τον τηλεφωνητή αναφέρεται ότι έπρεπε να εκτιμήσει τη βαρύτητα των όσων του έλεγε η άτυχη κοπέλα και να χαρακτηρίσει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας» για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.