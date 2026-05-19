Εδώλιο «δείχνει» η εισαγγελέας στους τέσσερις αστυνομικούς που είχαν υπηρεσία στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, τον Απρίλιο του 2024.

Η αρμόδια εισαγγελική λειτουργός ζητεί την παραπομπή σε δίκη της τότε αξιωματικού υπηρεσίας, της επόπτριας, του εκφωνητή της Άμεσης Δράσης, που είπε στην Κυριακή ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί, αλλά και του αστυνομικού που βρισκόταν στο εξωτερικό φυλάκιο έξω από το οποίο έγινε η στυγερή δολοφονία.

Η εισαγγελέας με την πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών ζητεί να καθίσουν στο εδώλιο οι τέσσερις αστυνομικοί κατηγορούμενοι για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην εισήγησή της, μεταξύ άλλων, η εισαγγελέας αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι «ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος».

Την ίδια ώρα, η εισαγγελέας ζητεί να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους.

Τον τελευταίο λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων σε δίκη έχει, πλέον, το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.