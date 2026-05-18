Περίπου τρεις τόνους σκουπίδια μάζευαν Ρομά από τη λίμνη στο Μοσχάτο Καρδίτσας όπως τονίζει σε σχετική του ανάρτηση στον προφίλ του στο Facebook ο δήμαρχος της Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος.

Όταν τελείωσε ο καθαρισμός τα άτομα που συμμετείχαν δεν έφυγαν από το χώρο αλλά γιόρτασαν το επίτευγμά τους με χορό.

«Σήμερα πήραμε ένα ξεχωριστό μάθημα από ΡΟΜΑ μαθητές, οι οποίοι μας προσκάλεσαν σε μία ξεχωριστή εκδήλωση εθελοντισμού!

Με την ΑΜΚΕ Roma in Action της Καρδίτσας, οικογένειες ΡΟΜΑ με τα παιδιά τους σε συνεργασία με το Δήμο καθαρίσαμε την αναρρυθμιστική Λίμνη στο Μοσχάτο.

Μαζί τους και εθελοντές της Καρδίτσας, οι οποίοι συνέδραμαν στην σπουδαία αυτή πρωτοβουλία… την οποία είχε ένας οκτάχρονος μαθητής ΡΟΜΑ, ο Σωτήρης!

ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ! προπαντός την ΑΜΚΕ και τον πρόεδρο κ. Καμπέρο, όλους τους εθελοντές.

Περίπου 3 τόνοι σκουπίδια συλλέχθηκαν περιμετρικά μέχρι και στο επίπεδο του νερού φθάσαμε! (Ευελπιστούμε οι ρομαντικοί που επισκέπτονται το χώρο να τον κρατήσουν καθαρό…)

Αξίζει να σημειωθεί ότι μικροί και μεγάλοι χάρηκαν την δράση, ακόμα και όταν τελείωσε ο καθαρισμός δεν έφευγαν από το χώρο… όπου μάλιστα διασκέδασαν με χορό!

Σε ανταπόδοση της εθελοντικής προσφοράς, την άλλη Κυριακή υποσχεθήκαμε στα παιδιά πεζοπορία στο ιστορικό μονοπάτι “Γαζή” Μορφοβούνι – Μεσενικόλα» έγραψε ο δήμαρχος της Λίμνης Πλαστήρα.