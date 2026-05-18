Η ΑΕΚ γιόρτασε με κάθε επισημότητα την επιστροφή της στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και δεύτερο μέσα σε τέσσερα χρόνια. Η παρουσία της ξανά στη Νέα Φιλαδέλφεια αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η ομάδα βρήκε ξανά τη δυναμική και την ταυτότητα που της έλειπαν για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Η φετινή επιτυχία δεν περιορίστηκε μόνο στην κατάκτηση του τίτλου. Η Ένωση πραγματοποίησε παράλληλα αξιοσημείωτη ευρωπαϊκή πορεία, φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά του Conference League και επιβεβαιώνοντας πως το αγωνιστικό της επίπεδο ανεβαίνει σταθερά.

Το μήνυμα του Νίκολιτς για τη συνέχεια

Λίγες ώρες μετά τη μαθηματική εξασφάλιση του πρωταθλήματος, ο Μάρκο Νίκολιτς έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις της ομάδας για την επόμενη ημέρα. Ο Σέρβος τεχνικός έθεσε ως βασικό στόχο τη συμμετοχή στη League Phase του Champions League, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης του ρόστερ ώστε η ομάδα να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία που επικρατεί πλέον στον οργανισμό της ΑΕΚ. Ο πήχης ανεβαίνει διαρκώς και η επιτυχία δεν αντιμετωπίζεται ως ταβάνι, αλλά ως αφετηρία για ακόμη μεγαλύτερα βήματα.

Το πλάνο Ριμπάλτα – Νίκολιτς

Το πρότζεκτ που “τρέχουν” οι Χαβιέ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς, με τη στήριξη του Μάριου Ηλιόπουλου, δείχνει ήδη αποτελεσματικό. Παρότι είχε εκτιμηθεί ότι θα απαιτούνταν περισσότερος χρόνος για να αποδώσει πλήρως, η ομάδα έφτασε στον τίτλο νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Αυτό, ωστόσο, δεν αλλάζει τη στρατηγική. Στην ΑΕΚ δεν σκοπεύουν να παρασυρθούν από τον ενθουσιασμό ούτε να προχωρήσουν σε κινήσεις εντυπωσιασμού. Η λογική των στοχευμένων επιλογών παραμένει βασικός άξονας της πολιτικής τους.

Ο διοικητικός ηγέτης της ομάδας φαίνεται πως έχει πλέον επιλέξει να εμπιστευθεί ανθρώπους με τεχνογνωσία στο ποδόσφαιρο, δίνοντάς τους χώρο να υλοποιήσουν το πλάνο τους χωρίς παρεμβάσεις και βιαστικές αποφάσεις.

Στοχευμένες προσθήκες για άνοδο επιπέδου

Στο πλάνο βρίσκεται η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού υψηλού επιπέδου, ενός δημιουργικού χαφ με έντονη επιρροή στο παιχνίδι, ακόμη ενός μέσου με ισορροπία σε άμυνα και ανάπτυξη, αλλά και ενός εξτρέμ με ταχύτητα και προσωπική ενέργεια.

Από εκεί και πέρα, θα εξεταστούν επιπλέον λύσεις ανάλογα με τις αποχωρήσεις ή τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Χρόνος για σωστές αποφάσεις

Σημαντικό πλεονέκτημα για τους «κιτρινόμαυρους» αποτελεί το γεγονός ότι δεν πιέζονται χρονικά. Τα προκριματικά του Champions League ξεκινούν στα μέσα Αυγούστου, κάτι που επιτρέπει στην ομάδα να περιμένει περιπτώσεις παικτών που πραγματικά ταιριάζουν στο αγωνιστικό πλάνο, ακόμη κι αν πρόκειται για πιο δύσκολες υποθέσεις. Η πρόθεση είναι ξεκάθαρη: λιγότερες κινήσεις, αλλά με ουσιαστικό αντίκτυπο στην ποιότητα του συνόλου.

Επένδυση στο μέλλον

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στους νεαρούς ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν την τελευταία περίοδο. Οι Σαχαμπό, Γκεοργκίεφ και Καλοσκάμης θεωρούνται σημαντικά πρότζεκτ για το μέλλον και στην ΑΕΚ πιστεύουν ότι σταδιακά μπορούν να εξελιχθούν σε πολύτιμα στελέχη του ροτέισον.