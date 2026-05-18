Ο Μάριος Ηλιόπουλος, πέρα από το τραγούδι και το κέφι στην πίστα, προχώρησε και σε μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη σχετικά με την επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς για τον πάγκο της ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι.

Έχοντας στο πλευρό του τον Σέρβο τεχνικό, τον οποίο χαρακτήρισε ως «μεγάλη μορφή», αναφέρθηκε στη διαδικασία μέσα από την οποία τον ξεχώρισε για διάδοχο του Ματίας Αλμέιδα στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

«Είχα πέντε επιλογές. Τους είδα όλους σε βίντεο», είπε αρχικά ο Μάριος Ηλιόπουλος και συνέχισε: «Ο μόνος που μου έκανε πραγματικά κλικ ήταν ο Μάρκο. Από τους πέντε, είπα πως μόνο αυτόν θέλω να δω και κανέναν άλλο. Πήγα στο Βελιγράδι και κάτσαμε μαζί για 5,5 ώρες. Εκεί συζητήσαμε όσα έπρεπε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Μάρκο»!